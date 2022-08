Ski : Mignerey en pole position pour le poste de DTN

Ski / Pierre Mignerey favori pour être le nouveau DTN https://t.co/6cBR6XLsny

Mignerey a les faveurs de Saguez

Le choix est pratiquement validé. La Fédération Française de ski (FFS) devrait prochainement avoir un nouveau Directeur Technique National (DTN) afin de succéder à ce poste crucial à Fabien Saguez. Ce dernier, après seize ans dans cette fonction, a été élu le 4 juin dernier à la présidence de la FFS en remplacement d’Anne-Chantal Pigelet-Grévy, intérimaire depuis le départ de Michel Vion pour le poste de secrétaire général de la Fédération Internationale de ski (FIS) et qui n’a pas pu briguer un mandat complet pour raisons réglementaires. Cette élection de Fabien Saguez a libéré le poste de DTN occupé par intérim par Eric Lazzaroni et, selon les informations du site spécialisé SkiChrono, deux techniciens ont fait acte de candidature pour lui succéder. Il s’agit d’Alexis Gsell, ancien préparateur physique du groupe technique féminin, et Pierre Mignerey, ancien directeur des équipes de France de ski de fond.Toutefois, selon les informations du quotidien L’Equipe confirmées par SkiChrono, le choix de Fabien Saguez s’est bel et bien porté sur la personnalité de Pierre Mignerey. Ce dernier, qui a été le directeur de course de la FIS pour le ski de fond ferait ainsi un retour en grande pompe au sein de la FFS, pour laquelle il a également été directeur du développement des disciplines nordiques. Une nomination qui devra toutefois être confirmée par les autorités sportives, notamment le Ministère des Sports et l’Agence Nationale du Sport (ANS). La procédure serait encore en cours, avec notamment les entretiens préalables à une telle nomination qui n’ont pas encore été effectué. Toutefois, aucun obstacle notable semble à même de remettre en cause l’arrivée de Pierre Mignerey au poste de DTN, qui sera ainsi en charge de la politique sportive de l’ensemble des activités de la FFS.