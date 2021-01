Ski freestyle/snowboard : Le Canada ne veut plus organiser les Mondiaux

January 20, 2021 14:20 Après la Chine, c'est au tour du Canada de ne plus vouloir organiser les championnats du monde de ski freestyle et de snowboard. Et pour cause, la crise sanitaire liée au Covid-19 ne cesse de s'aggraver là-bas. La FIS est donc à la recherche d'un nouveau pays-hôte.