Ski de fond - Tour de ski : Les Niskanen à la fête, Jouve sixième

Quelle journée pour la famille Niskanen ! Le frère Iivo et la soeur Kerttu se sont tous les deux imposés ce mercredi à l'occasion de la deuxième étape du Tour de Ski, à Lenzerheide en Suisse. Après le sprint en style libre mardi, c'est la distance en style classique qui était au programme du jour : 10 kilomètres pour les femmes, 15 pour les hommes. Et ce sont les Niskanen qui ont triomphé dans les deux épreuves. Kerttu (31 ans) s'est imposée en 27'04, avec 18 secondes d'avance sur la Suédoise Ebba Andersson et 30 sur la Russe Natalia Nepryeva. Quatre Françaises étaient au départ, mais elles ont fini loin : Delphine Claudel 24eme, Coralie Bentz 25eme, Lena Quintin 38eme et Flora Dolci 55eme. Dixième du sprint, Niskanen en profite pour prendre la tête du classement général du Tour de Ski, à quatre étapes de la fin (Delphine Claudel est 27eme et première Française).

La mass-start au programme vendredi

Du côté des hommes, la victoire est donc revenue à Iivo Niskanen (29 ans), le champion olympique 2018 du 50 kilomètres, qui l'a emporté en 34'51, avec 19 secondes d'avance sur le Russe Alexander Bolshunov et 25 sur le Norvégien Paal Golberg. Richard Jouve, spécialiste du sprint et sur le podium mardi, a montré qu'il était en grande forme, en prenant la 15eme place, ce qui le classe meilleur Français, devant Clément Parisse (21eme), Hugo Lapalus (27eme), Martin Collet (29eme), Adrien Backscheider (37eme), Jules Lapierre (43eme), Lucas Chanavat (64eme) et Renaud Jay (71eme). Au classement général, le Norvégien Johannes Klaebo, vainqueur du sprint et quatrième ce mercredi, reste en tête, devant Paal Golberg et Iivo Niskanen, alors que Richard Jouve occupe la sixième place. Vendredi, après une journée de voyage, ce sera la mass-start en style libre (10km pour les femmes, 15km pour les hommes) d'Oberstdorf, en Allemagne, qui sera au menu des meilleurs fondeurs du monde.