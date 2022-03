Ski de fond - Sprint de Drammen (H) : Jouve ouvre son compteur en Coupe du Monde, Chanavat troisième !

Richard Jouve est enfin récompensé ! Ce jeudi, le Français, aujourd'hui âgé de 27 ans, a remporté sa première course de Coupe du Monde de ski de fond, après avoir triomphé sur le sprint classique de Drammen en Norvège. Après 1,2 kilomètre d'effort intense, le Tricolore, qui était sorti en tête des qualifications, a devancé le Chinois Qiang Wang, également deuxième des qualifications, qui a subtilisé, dans tous les derniers instants, la deuxième place à un autre Français, à savoir Lucas Chanavat, qui avait également pris la troisième place des qualifications. A l'arrivée, Jouve ne pouvait évidemment pas cacher sa joie : "C'était très très bon aujourd'hui. J'avais du bon matériel, une bonne forme. Il y a toujours une bonne ambiance ici à Drammen. C'est toujours bon de gagner ici. Quelques supporters français sont là donc c'est génial aussi."

Quatrième podium de la saison pour Jouve et Chanavat

Il s'agit du dixième podium de l'équipe de France de ski de fond cette saison, en comptant celui du relais lors de l'édition 2022 des Jeux d'hiver de Pékin en Chine. Quant à Jouve et Chanavat, ils en comptent quatre chacun, toujours cette saison. A noter que dans cette course, les Français ont pu bénéficier de l'absence des Russes, exclus après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quant aux têtes d'affichage du sprint norvégien, personne n'avait pu répondre présent, dans la mesure où ils ont été testés positifs au coronavirus, Johannes Hoesflot Klaebo en tête. Par conséquent, d'autres Tricolores ont eu également l'opportunité de briller. Comme par exemple le jeune Theo Schely, âgé de seulement 22 ans, troisième de son quart de finale et treizième en tout, ce qui lui permet de rentrer, pour la toute première fois, dans les points. Quant à Renaud Jay, il a également terminé troisième de son quart de finale, quinzième en tout.