Ski de fond - Poursuite de Val Müstair (H) : Un podium pour Manificat !

32eme podium pour Manificat

COUPE DU MONDE (H) - TOUR DE SKI / VAL MÜSTAIR (SUISSE)

Classement de la poursuite (15km, style libre) - Dimanche 3 janvier 2021

Maurice Manificat (FRA) à 1'07

Clément Parisse (FRA) à 1'48"8

Jean-Marc Gaillard (FRA) à 2'13"9

Adrien Backscheider (FRA) à 2'14"1

Hugo Lapalus (FRA) à 2'15

Richard Jouve (FRA) à 2'36"4

Jules Lapierre (FRA) à 2'54"7

Valentin Chauvin (FRA) à 4'34"6

La Norvège a décidé de ne pas participer au Tour de ski par crainte de se faire contaminer par le corovanirus, et quand le chat n'est pas là, les souris dansent ! L'équipe de France a profité à fond de ce forfait norvégien, en plaçant pas moins de six de ses représentants dans le Top 15 de la poursuite 15 kilomètres en style libre. Et après Richard Jouve sur le sprint pour ouvrir la compétition vendredi, c'est Maurice Manificat qui a offert un nouveau podium aux Bleus. Quatrième de la mass-start (15km style classique) samedi, le Français est parti avec 28 secondes de retard sur le Russe Alexander Bolshunov, cinq sur le Suisse Dario Cologna et cinq sur le Russe Artem Maltsev, et il est parvenu à finir troisième.Il termine au final avec 67 secondes de retard sur Bolshunov, qui est resté seul en tête durant toute la course, et 14 secondes de retard sur l'autre Russe, Artem Maltsev. Il s'agit du 32eme podium de la carrière de Maurice Manificat (34 ans) en Coupe du Monde, le premier depuis près de deux ans.Clément Parisse a fini deuxième meilleur Français et septième au général, alors que Jean-Marc Gaillard, Adrien Backscheider et Hugo Lapalus ont réussi un tir groupé : 9eme-10eme-11eme, à un peu plus de deux minutes du vainqueur. Alexander Bolshunov reste en tête du classement du Tour de ski, avant le 10 kilomètres style libre qui aura lieu mardi à Toblach en Italie.2- Artem Maltsev (RUS) à 53"73-4- Denis Spitsov (RUS) à 1'10"75- Ivan Yakimushkin (RUS) à 1'34"26- Dario Cologna (SUI) à 1'34"77-8- Federico Pellegrino (ITA) à 2'08"39-10-11-...14-18-40-...