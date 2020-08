Ski de fond : Northug avoue sa toxicomanie

L’un des meilleurs fondeurs de l’histoire vit une période très trouble. Petter Northug, double champion olympique en 2010, a convoqué une conférence presse pour raconter ses déboires, une semaine après avoir été arrêté en excès de vitesse et en possession de cocaïne. Et il n’y est pas allé par quatre chemins : « J'ai un grave problème de toxicomanie consistant à prendre de l’alcool, des drogues et des pilules pendant des fêtes. Je ne l'ai pas pris au sérieux, je ne l'ai pas nié et je ne l'ai pas caché aux gens autour de moi. Maintenant, les conséquences sont que ce problème est devenu très grave. Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes impliquées, en particulier ma famille, mes amis et mes partenaires. Le problème de la toxicomanie est apparu progressivement depuis que j'ai arrêté le haut niveau en 2018. J'ai honte. Maintenant, ça a mal tourné et j'ai besoin d'aide. (…) J'étais à une fête mardi soir jusque tard dans la nuit où de l'alcool et de la cocaïne ont été consommés. Mercredi soir, je suis allé à Trysil, et jeudi, j'étais à l'école de ski. Je n'ai pas pris d'alcool ni de drogue du soir au mercredi. Je ne me suis pas senti affecté lorsque je suis rentré chez moi après Trysil. À bien des égards, je suis soulagé que la police m'ait arrêté jeudi. C’est un vrai déclic. Je suis désolé pour l'incident. C'était idiot. Je n'ai pas été un bon modèle depuis ma retraite sportive. Je n'attends aucune sympathie de la part des gens, mais pour moi, il est important de raconter mon histoire », a déclaré l’ancien champion, visiblement soulagé de pouvoir enfin raconter ses tourments.

Northug, l'un des plus grands fondeurs de l'histoire

Reste désormais à savoir quelle suite judiciaire va prendre cette arrestation et de quelle façon l’ancien skieur (déjà impliqué dans un accident de voiture sous emprise de l'alcool en 2014) va pouvoir être aidé. Petter Northug est l’un des plus grands fondeurs de l’histoire. En plus de ses deux titres olympiques conquis à Vancouver (sur le sprint-relais et le 50km), le Norvégien a remporté treize titres mondiaux (entre 2007 et 2015) et trois gros globes de cristal (2010 et 2013). Mais tout cela semble bien loin de lui désormais...