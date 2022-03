Ski de fond : Jouve décroche le petit globe du sprint, premier trophée en Coupe du monde pour un Français !

VICTOIRE & GLOBE DU SPRINT pour @Richardjouve qui s'impose à Falun ! 🇫🇷🔥

📷 Nordic Focus

— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) March 11, 2022

Chanavat sur le podium



Revivez la finale du Sprint de Falun qui couronne @Richardjouve comme maître de la spécialité ! @ChanavatLucas, 3e !pic.twitter.com/cfkSN7HJGz

— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) March 11, 2022

Huit jours après avoir décroché sa première victoire dans la catégorie, le 3 mars dernier sur la neige de Drammen (Norvège), Richard Jouve a réitéré la performance, ce vendredi à Falun (Suède) en clôture de la saison. Un deuxième succès de suite pour celui qui ne comptait pas le moindre succès en Coupe du monde avant le début du mois quiJouve fait en effet coup double, en remportant non seulement sa deuxième victoire en Coupe du monde (la deuxième de suite) mais aussi le petit globe.Toutefois, il s'en est fallu d'un rien que le Briançonnais médaillé de bronze à trois reprises en relais dans sa carrière sur les grands rendez-vous internationaux (deux fois aux Jeux et une fois lors des Mondiaux) mais encore jamais grimpé sur un podium en individuel échoue encore dans sa quête.Resté sur ses skis, il avait néanmoins dégringolé en dernière position, et c'est au prix d'un effort assez impressionnant dans le finish que le skieur de Méribel était parvenu à valider son billet pour la finale.Intouchable, le Tricolore l'emporte devant le Finlandais Joni Maki, deuxième à 49 centièmes du vainqueur, et son compatriote Lucas Chavanat, troisième de ce dernier sprint de la saison comme il l'avait déjà été à Drammen, à 52 centièmes de Jouve. Une journée mémorable.