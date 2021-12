Ski de fond (H) : Premier podium de la saison pour Richard Jouve

PODIUM pour @Richardjouve ! 💥🇫🇷

3e place pour notre tricolore sur le Sprint libre de Lillehammer après une belle bataille dans la dernière ligne droite !

📸 Nordic Focus pic.twitter.com/Q1uNAVWcFE



— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 3, 2021

Klaebo imperturbable, Jouve en bronze

Richard Jouve tient son premier podium de l’hiver en ski de fond ! Une semaine après avoir terminé au pied du podium sur le sprint en style classique de Ruka, le skieur de Méribel a profité du retour au style libre à Lillehammer pour grimper dans la hiérarchie. Auteur du huitième temps des qualifications plus tôt dans la journée, Richard Jouve a tout d’abord terminé deuxième de son quart de finale un centième de seconde derrière Haavard Solaas Taugboel avant de prendre la troisième place de sa demi-finale, étant départagé avec ce même Norvégien à la photo finish. Une performance qui lui a permis de s’ouvrir les portes de la finale grâce à un repêchage au temps. Une grande finale qui a été dominée de la tête et des épaules par Johannes Hoesflot Klaebo.Troisième du classement général de la Coupe du Monde la saison passée, le Norvégien a tout d’abord dominé les qualifications avant de remporter d’un cheveu son quart de finale puis d’être dominateur en demi-finales. Intouchable dans le final, Johannes Hoesflot Klaebo s’impose avec plus d’une demi-seconde d’avance sur Thomas Helland Larsen. Dans le coup pour la deuxième place jusqu’au bout, Richard Jouve termine ce sprint en style libre de Lillehammer à la troisième place, deux dixièmes de seconde derrière le médaillé d’argent. Lucas Chanavat, deuxième des qualifications, n’a pas su passer l’écueil des quarts de finale, terminant à la cinquième place de sa course. Renaud Jay, quant à lui, a été déclassé pour une obstruction. Arnaud Chautemps, quant à lui, n’a pas passé le cap des qualifications, qu’il a conclu avec le 46eme temps. Grâce à sa première victoire de la saison, Johannes Hoesflot Klaebo s’empare de la tête du classement général de la Coupe du Monde, dont Richard Jouve est cinquième, à 96 points du Norvégien.