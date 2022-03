Ski alpin - Super-G (H) : Kriechmayr récidive, Bailet et Pinturault dans le Top 8

Bailet et Pinturault placés

FINALES DE COUPE DU MONDE (H) / SUPER-G DE COURCHEVEL (H)

Classement final - Jeudi 17 mars 2022

Mathieu Bailet (FRA)

Alexis Pinturault (FRA)

Bis repetita pour Vincent Kriechmayr. Déjà vainqueur la veille de la descente de ces finales de la Coupe du monde, qui se déroulent cette semaine en France,Le héros de ce début de finales, reconnaissant toutefois après-coup qu'il ne s'attendait pas à remettre ça vingt-quatre heures après son succès sur la descente,Marco Odermatt, qui termine à 53 centièmes du vainqueur, et Gino Caviezel, troisième à 75 centièmes. Si la nouvelle place sur le podium du premier, assuré depuis la vieille de soulever son premier gros globe de cristal, était attendue, d'autant qu'il avait déjà terminé deuxième mercredi derrière Kriechmayr, son compatriote, en revanche, a déjoué tous les pronostics enLe Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, deuxième du classement général final derrière Odermatt et tout heureux du sacre juste avant de sa compagne Mikaela Shiffrin chez les femmes, doit se contenter de la quatrième place. Il était de toute façon déjà assuré de remporter le petit globe de la discipline. En ce qui concerne les Français, comme chez les dames,: Mathieu Bailet, 6eme, et Alexis Pinturault, qui a avoué après ce super-G qu'il avait besoin de temps avant de reprendre la compétition, 8eme.2- Marco Odermatt (SUI) à 0"533- Gino Caviezel (SUI) à 0”754- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"885- James Crawford (CAN) à 1"026-à 1”287- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 1"368-à 1”629- Justin Murisier (SUI) à 1”6610- Beat Feuz (SUI) à 1”83...