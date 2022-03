Ski alpin - Super-G (F) : Le gros globe pour Shiffrin, trois Françaises dans le top 10 du super-G

Trois Françaises dans le Top 8

FINALES DE COUPE DU MONDE (F) / SUPER-G DE COURCHEVEL

Classement final - Jeudi 17 mars 2022



Tessa Worley (FRA)

Romane Miradoli (FRA)





8-Laura Gauché (FRA)

Et de quatre pour Mikaela Shiffrin ! Déjà sacrée trois années de suite, en 2017, 2018 et 2019, mais plus jamais montée sur la plus haute marche depuis,En tête du classement général avec un matelas confortable sur sa dauphine Petra Vhlova avant ce dernier super-G de la saison, Shiffrin, deuxième derrière la Norvégienne Ragnhild Mowinckel, victorieuse là de sa deuxième victoire en Coupe du monde mais la première en super-G,, qui se déroulent cette semaine en France, à Courchevel et Méribel.La native de Vail (Colorado), qui avait elle aussi obtenu quatre gros globe. Quant à la légende autrichienne Annemarie Moser-Pröll, six fois récompensée, elle ne compte plus que deux trophées d'avance désormais sur la nouvelle prêtresse du ski alpin féminin. La compagne d'Aleksander Aamodt Kilde peut célébrer son quatrième gros globe, acquis logiquement.Malheureusement pour elle, la Bornandine, longtemps troisième avant d'être chassée du Top 3 par la Suissesse Michelle Gisin, échoue une nouvelle fois., puisque Romane Miradoli, partie avec le dossard 1, termine juste derrière Worley (5eme), tandis que Laura Gauché, elle aussi très inspirée lors de ce super-G disputé à domicile, signe le 8eme temps.2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0”053- Michelle Gisin (SUI) à 0"134-à 0”345-à 0”486- Corinne Suter (SUI) à 0”577- Marta Bassino (ITA) à 0”69à 0”879- Jasmine Flury (SUI) à 0”9210- Tamara Tippler (AUT) à 0”93...17- Petra Vlhova (SLQ) à 1”39