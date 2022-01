Ski alpin - Super-G de Zauchensee (F) : Brignone sur le fil, Worley et Gauché cinquièmes ex-aequo !

Deuxième victoire de la saison pour Federica Brignone ! Après son succès sur le Super-G de St-Moritz en décembre, l'Italienne de 31 ans a de nouveau remporté une course de sa discipline favorite, sur les pentes de Zauchensee en Autriche. Partie avec le dossard 9, sous un beau soleil, la gagnante du gros globe 2020 a signé une manche sans faute. Et alors qu'on pensait qu'elle s'imposerait très facilement, la Suissesse Corinne Suter, dossard 11, est venue l'inquiéter jusqu'au bout, n'échouant qu'à quatre centièmes de Brignone. L'Autrichienne Ariane Raedler complète le podium, à 17 centièmes de la gagnante du jour. Il s'agit de la 18eme victoire en Coupe du Monde pour Federica Brignone, alors que Suter s'offre son deuxième podium de la saison, et Raedler le tout premier podium de sa carrière, alors qu'elle fêtera ses 27 ans jeudi prochain et que son meilleur résultat était une cinquième place à St-Moritz en décembre dernier.

Worley et Gauché impressionnent !

A la cinquième place, on retrouve deux Françaises ex-aequo à 51 centièmes de Brignone : Tessa Worley et Laura Gauché ! A 26 ans, Gauché s'offre tout simplement le premier Top 5 de sa carrière. La native de Moutiers, partie 28eme, a réussi la course de sa vie et pouvait exulter à l'arrivée. Quant à Worley, elle a réussi le deuxième meilleur Super-G de sa carrière (ex-aequo) et son meilleur résultat dans la discipline depuis décembre 2017. Les deux Bleues font le plein de confiance à trois semaines du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Pékin. Déception en revanche pour Lara Gut-Behrami, victorieuse de la descente samedi et grande favorite ce dimanche, mais qui n'a pu faire mieux que dixième, à 64 centièmes. Sofia Goggia, victime d'une grosse chute samedi et qui a avoué avant le départ avoir plus de mal à marcher qu'à skier, n'a pas réussi de miracle et termine à près d'une seconde de sa compatriote. Malgré ses douze petits points glanés, l'Italienne conserve la tête de la Coupe du Monde de Super-G, mais avec seulement cinq points d'avance sur Brignone (Gauché 15eme). Au classement général, Petra Vlhova, qui a terminé 18eme ce dimanche et a donc pris treize points, revient à 37 points de Mikaela Shiffrin (Worley 11eme). Prochain rendez-vous : la descente de Cortina d'Ampezzo samedi prochain.



COUPE DU MONDE (F) / SUPER-G DE ZAUCHENSEE (AUTRICHE)

Classement final - Dimanche 16 janvier 2022

1- Federica Brignone (ITA) à 1'10"84

2- Corinne Suter (SUI) à 0"04

3- Ariane Raedler (AUT) à 0"17

4- Marta Bassino (ITA) à 0"43

5- Laura Gauché (FRA) à 0"51

- Tessa Worley (FRA) à 0"51

7- Alice Robinson (NZL) à 0"53

8- Elena Curtoni (ITA) à 0"59

9- Ester Leedecka (RTC) à 0"60

10- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0"64

...

15- Romane Miradoli (FRA) à 0"80

36- Camille Cerutti (FRA) à 1"94

...



Abandons : Tiffany Gauthier (FRA ), Nicol Delago (ITA), Lisa Hoernblad (SUE)...