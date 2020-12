Ski alpin - Super-G de Val Gardena (H) : Kilde triomphe, Allègre 6eme

Vainqueur de la Coupe du Monde 2019-20 en n’ayant remporté qu’une seule course, Aleksander Aamodt Kilde a déjà égalé son total de victoires de la saison passée dès sa septième course de l'exercice 2020-21 ! Le Norvégien de 28 ans, grand favori, a en effet remporté le Super-G de Val Gardena (Italie) ce vendredi, signant ainsi sa cinquième victoire en Coupe du Monde, la troisième dans la discipline. Parti avec le dossard 13, Kilde a signé un Super-G sans faute, avec un énorme saut au milieu, pour s’imposer avec 12 centièmes d’avance sur le tenant du petit globe du Super-G Mauro Caviezel (onzième podium de sa carrière) et 21 sur Kjetil Jansrud, qui monte sur le premier podium de sa saison, à 35 ans.

Clarey dans le Top 10 à bientôt 40 ans

Derrière ces cadors, deux Français sont parvenus à terminer dans le Top 10 : Nils Allègre sixième à 78 centièmes du vainqueur et qui confirme sa belle onzième place sur la descente de Val d'Isère, et Johan Clarey septième à 86 centièmes, à quelques jours de fêter ses 40 ans ! Pour son premier Super-G depuis un an, Adrien Théaux, longtemps blessé au genou, a pris une belle quatorzième place. Brice Roger et Blaise Giezendanner ont quant à eux un peu déçu, en terminant 21emes ex-aequo, à 1"68. Déception également pour Beat Feuz (10eme), Dominik Paris (11eme) ou encore Vincent Kriechmayr (14eme). Suite à cette course, Mauro Caviezel conserve la tête du classement de la Coupe du Monde de Super-G, alors que Marco Odermatt, neuvième ce vendredi, chipe la première place du classement général à Alexis Pinturault, avec désormais 14 points d'avance. Une descente sera au programme samedi sur la piste italienne, et un nouveau Super-G dimanche.



COUPE DU MONDE (H) / SUPER-G DE VAL GARDENA (ITALIE)

Classement final - Vendredi 18 décembre 2020

1- Aleksander Aamodt Kide (NOR) en 1'26"29

2- Mauro Caviezel (SUI) à 0"12

3- Kjetil Jansrud (NOR) à 0"21

4- Matthias Mayer (AUT) à 0"34

5- Andreas Sander (ALL) à 0"60

6- Nils Allègre (FRA) à 0"78

7- Johan Clarey (FRA) à 0"86

8- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 0"87

9- Marco Odermatt (SUI) à 0"98

10- Beat Feuz (SUI) à 1"05

...

14- Adrien Théaux (FRA) à 1"26

21- Brice Roger (FRA) à 1"68

- Blaise Giezendanner (FRA) à 1"68

32- Nicolas Raffort (FRA) à 2"04

34- Matthieu Bailet (FRA) à 2"09

51- Nils Alphand (FRA) à 3"10

...



N'ont pas fini la course : Daniel Dankhmaier (AUT), Ricardo Tonetti (ITA), Niklas Koeck (AUT)...