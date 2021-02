Ski alpin - Super-G de Val di Fassa (F) : Brignone gagne enfin, Gut-Behrami décroche le petit globe

Un petit globe pour Gut-Behrami, en attendant le gros ?

COUPE DU MONDE (F) / SUPER-G DE VAL DI FASSA (ITALIE)

Classement final - Dimanche 28 février 2021

L'anomalie est réparée ! Alors qu'elle avait remporté le gros globe de cristal la saison dernière, Federica Brignone n'avait pas décroché la moindre victoire cette saison en Coupe du Monde, se contentant de quatre podiums. Mais l'Italienne a enfin renoué avec le succès ce dimanche, à domicile, à l'occasion du Super-G de Val di Fassa, la station qui remplace celle de Yanqing en Chine, dont les épreuves ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. Partie avec le dossard 5, Brignone a signé une manche très solide, et Lara-Gut-Behrami, la gagnante des deux descentes de vendredi et samedi, n'est pas parvenue à battre ce temps, lorsqu'elle a pris le départ deux dossards plus tard. La Suissesse termine deuxième, à 59 centièmes, alors que sa compatriote Corinne Suter, finit troisième à 72 centièmes. On retrouve ensuite trois Italiennes au classement : Elena Curtoni, Francesca Marsaglia et Marta Bassino.D'abord celle de la Norvégienne de 22 ans Kajsa Vickhoff Lie, cinquième et sixième des deux descentes cette semaine, et partie avec dossard n°13, qui a visiblement été gravement touchée au niveau du genou gauche et a dû être hélitreuillée vers l'hôpital. La compétition n'a pu reprendre que 25 minutes plus tard, et huit dossards après elle, c'est l'Autrichienne Rosina Schneeberger qui a commis une faute d'intérieur, s'est prise dans la porte et a lourdement chuté sur son genou. Les terribles images laissent penser qu'elle s'est, au minimum, cassé le tibia.Même si elle n'a fini "que" deuxième, Lara Gut-Behrami s'est consolée de la plus belle des façons en s'assurant de remporter le petit globe du Super-G. Elle compte en effet 202 points d'avance sur Federica Brignone, alors qu'il ne reste plus qu'un Super-G à disputer, et donc 100 points à prendre au maximum.Au classement général de la Coupe du Monde, la Suissesse de 29 ans prend encore de l'avance sur Petra Vlhova, en dehors du Top 20 ce dimanche, avec désormais 177 points de plus que la Slovaque, à huit courses de la fin. Prochain rendez pour les skieuses : le slalom géant de Jasna, en Slovaquie, samedi prochain.1- Federica Brignone (ITA) en 1'14"612- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0"593- Corinne Suter (SUI) à 0"724- Elena Curtoni (ITA) à 0"785- Francesca Marsaglia (ITA) à 0"836- Marta Bassino (ITA) à 0"867- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0"908- Tamara Tippler (AUT) à 1"179- Tessa Worley (FRA) à 1"4910- Breezy Johnson (USA) à 1"54...Kajsa Vickhoff Lie (NOR), Rosina Schneeberger (AUT), Jasmine Fleury (SUI)