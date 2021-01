Ski alpin - Super-G de St-Anton (F) : Première de la saison pour Gut-Behrami

La Suissesse #LaraGut à deux doigts de sortir sur le super-g de #StAnton et désormais à deux doigts de ... remporter la course! Toujours le meilleur chrono. @Eurosport_FR @LPFrileux @mmaski #ChaletClub pic.twitter.com/OL6BB12tj5

COUPE DU MONDE (F) / ST-ANTON (SUISSE)

Classement du Super-G - Dimanche 10 janvier 2021

Laura Gauché (FRA) à 2"48

Jennifer Piot (FRA) à 3"34

Camille Cerutti (FRA) à 3"72

Tessa Worley (FRA)

Tiffany Gauthier (FRA)

Sur les 54 skieuses au départ du Super-G de St-Anton, seulement 34 ont été classées à l'arrivée. C'est dire combien la piste suisse était redoutable, et pour s'y imposer, il fallait une grande championne comme Lara Gut-Behrami. La Suissesse, qui n'avait plus gagné en Coupe du Monde depuis février 2020, s'est imposée à domicile, avec 16 centièmes d'avance sur l'Italienne Marta Bassino et 20 centre sa compatriote Corinne Suter.Personne n'a fait mieux ensuite. Et notamment pas Sofia Goggia, la gagnante de la descente de samedi, qui n'est pas allée au bout, tout comme Ilka Stuhec ou encore Tessa Worley. Une autre Française, Tiffany Gauthier, a connu une mésaventure, en traversant la toute dernière porte alors qu'elle allait faire un beau chrono, ce qui lui a fallu une disqualification. La meilleure Bleue est donc Laura Gauché, 20eme à 2"48. Suite à ce résultat, Lara Gut-Behrami prend la tête de la Coupe du Monde de Super-G, alors que Petra Vlhova, 19eme ce dimanche, reste assez largement en tête du classement général. Prochain rendez-vous pour les spécialistes de la vitesse, à Crans-Montana dans deux semaines.2- Marta Bassino (ITA) à 0"163- Corinne Suter (SUI) à 0"204- Tamara Tippler (AUT) à 0"455- Federica Brignone (ITA) à 0"726- Ester Ledecka (RTC) à 1"337- Ariane Raedler (AUT) à 1"378- Michelle Gisin (SUI) à 1"489- Wendy Holdener (SUI) à 1"67- Stephanie Venier (AUT) à 1"67...20-29-34-, Nadia Delago (ITA), Marie-Michele Gagnon (CAN), Sofia Goggia (ITA), Ilka Stuhec (SLO), Alice Robinson (NZL), Francesca Marsaglia (ITA)...