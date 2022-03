Ski alpin : Super-G de Lenzerheide (F) : Le jour de gloire de Romane Miradoli

Journée historique pour le ski alpin français ! Alors que les filles de la vitesse galéraient depuis des années, elles ont vécu un samedi de rêve du côté de Lenzerheide, avec la victoire de Romane Miradoli sur le Super-G, assortie de la sixième place de Tessa Worley et de la neuvième place de Laura Gauché ! A cinq jours de fêter ses 28 ans, la native de Bonneville (Haute-Savoie) s'est offert un formidable cadeau d'anniversaire en avance, et devient ainsi la première Française à remporter un Super-G depuis Carole Montillet à Haus im Ennstal en février 2004 et une épreuve de vitesse depuis le succès d'Ingrid Jacquemod lors de la descente de Santa Caterina en janvier 2005. Une éternité ! Avant ce samedi, Romane Miradoli n'avait jamais fait mieux que cinquième (à trois reprises) en Coupe du Monde, mais elle a signé la course de sa vie pour aller décrocher sa toute première victoire. Partie avec le dossard 8, sous un beau soleil, une température de -7°c, et sous les yeux de Roger Federer, venu en voisin, la Française a parfaitement profité de ce tracé très tournant, et n'a commis aucune erreur, si bien qu'elle a franchi la ligne d'arrivée avec 1"37 d'avance sur celle qui avait pris la tête de la course, Tessa Worley, tout sourire lorsqu'elle a vu que c'était sa compatriote qui "allumait du vert". La porte-drapeau de la délégation française à Pékin, partie avec le dossard 4, avait été la première à établir un chrono, puisque les trois premières à s'élancer, les Autrichiennes Mirjam Puchner, Ariane Raedler et Tamara Tippler, n'avaient pas fini la course, signe avant-coureur que ce Super-G allait s'avérer historique. Tessa Worley a finalement pris la sixième place.



Miradoli en très belle compagnie sur le podium

Une fois arrivée en tête, Romane Miradoli devait alors attendre que les 41 autres concurrentes en terminent. A commencer par celle qui partait juste derrière elle, Lara Gut-Behrami, mais la Suissesse a terminé à 88 centièmes. Ragnhild Mowinckel ou encore Petra Vlhova auraient pu s'avérer dangereuses également, mais elles ont aussi fini derrière la Française. Et avec son dossard 15, c'est finalement Mikaela Shiffrin qui a le plus fait trembler notre Française. Après des JO de Pékin catastrophiques, l'Américaine a très bien rebondi, échouant à seulement 38 centièmes de Miradoli pour s'offrir la deuxième place et de précieux points en vue du classement général. Lara Gut-Behrami complète le podium. Troisième Française à s'élancer, Laura Gauché a pris une très belle neuvième place, soit le deuxième meilleur résultat de sa carrière, au lendemain de ses 27 ans. Quel beau samedi pour le ski féminin français ! Neuvième de cette course, Federica Brignone est désormais assurée de remporter la Coupe du Monde de Super-G pour la première fois de sa carrière, puisqu'elle compte 132 points d'avance sur Elena Curtoni alors qu'il ne reste plus que le Super-G des finales de Courchevel/Méribel à disputer, et donc 100 points à prendre au maximum. Des finales pour lesquelles Miradoli, Worley et Gauché sont qualifiées dans la discipline (il faut terminer dans les 25 premières du classement). Au classement général, Shiffrin fait la bonne opération en reprenant 67 points à Vlhova, pour en compter désormais...67 d'avance sur la Slovaque. Mais il reste encore sept courses et donc 700 points à prendre. Dimanche, c'est un géant qui sera au menu dans la station suisse.



"La course de sa vie !"

Fantastique performance de Romane Miradoli qui remporte le super-G de #Lenzerheide

COUPE DU MONDE (F) / SUPER-G DE LENZERHEIDE (SUISSE)

Classement final - Samedi 5 mars 2012

Romane Miradoli (FRA) en 1'19"87

Tessa Worley (FRA) à 1"37

Laura Gauché (FRA) à 2"20

Tiffany Roux (FRA) à 4"20

Esther Paslier (FRA), Karen Smadja Clément (FRA)

