Ski alpin - Super-G de Garmisch-Partenkirchen (F) : Huetter et Brignone ex-aequo, Miradoli sixième !

Deux gagnantes pour le prix d'une sur le Super-G de Garmisch-Partenkirchen ! Le chronomètre n'a en effet pas réussi à départager Cornelia Huetter et Federica Brignone, qui s'imposent toutes les deux en 1'18"19 sur cette dernière compétition avant les Jeux Olympiques de Pékin. L'Italienne, partie avec le dossard 7, pensait peut-être avoir course gagnée, mais elle a dû partager son trône réservé à la skieuse ayant réussi le meilleur temps lorsque, sept dossards plus tard, Cornelia Huetter est venue signer exactement le même chrono, alors qu'elle était pourtant en retard respectivement de 9, 18 et 10 centièmes sur Brignone aux trois passages intermédiaires. Si l'Italienne de 31 ans, victorieuse de la Coupe du Monde 2020, s'offre sa 19eme victoire en carrière, c'est en revanche seulement la troisième pour l'Autrichienne de 29 ans, la première depuis décembre 2017. Sur la troisième marche du podium, comme l'année dernière, on retrouve une compatriote de Huetter, Tamara Tippler, qui finit à 82 centièmes des deux gagnantes et s'offre son deuxième Top 3 de la saison.

Les Autrichiennes et Miradoli en forme

Les skieuses autrichiennes étaient en grande forme ce dimanche, puisqu'elles sont quatre dans le Top 5, Mirjam Puchner et Nadine Fest ayant terminé au pied du podium. Juste derrière, on retrouve une Française ! Romane Miradoli s'est en effet offerte une belle sixième place, son meilleur résultat en Super-G depuis trois ans. On notera toutefois que plusieurs cadors étaient absentes ce week-end, à commencer par Sofia Goggia et Breezy Johnson, blessées, mais aussi Mikaela Shiffrin, Petra Vlhová, Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin ou Ragnhild Mowinckel, qui ont préféré renoncer à quelques jours des JO de Pékin. Il y avait donc de gros points à prendre et Federica Brignone en profite pour creuser l'écart en tête de la Coupe du Monde de Super-G, avec désormais 103 points d'avance sur Elena Curtoni (Miradoli 16eme), alors qu'il en reste deux à disputer d'ici la fin de saison. Mikaela Shiffrin reste quant à elle en tête du classement général, mais Brignone gagne deux places pour se retrouver troisième, à 254 points de l'Américaine (Worley 12eme), à dix courses de la fin.



COUPE DU MONDE (F) / SUPER-G DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALLEMAGNE)

Classement final - Dimanche 30 janvier 2022

1- Cornelia Huetter (AUT) en 1'18"19

- Federica Brignone (ITA) en 1'18"19

3- Tamara Tippler (AUT) à 0"82

4- Mirjam Puchner (AUT) à 0"83

5- Nadine Fest (AUT) à 0"93

6- Romane Miradoli (FRA) à 0"98

7- Jasmina Suter (SUI) à 1"01

8- Corinne Suter (SUI) à 1"03

- Joana Haehlen (SUI) à 1"03

10- Elena Curtoni (ITA) à 1"07

...

23- Tiffany Gauthier (FRA) à 1"79

25- Laura Gauché (FRA) à 1"92

36- Camille Cerutti (FRA) à 2"67

39- Esther Paslier (FRA) à 3"19

...



Abandons : Tricia Mangan (USA), Alix Wilkinson (USA)