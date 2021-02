Un nouveau super-G pour Lara Gut-Behrami. Ce lundi matin, la Suissesse, partie avec le dossard numéro sept, a raflé celui de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne, pourtant reporté, après déjà une victoire dans cette même spécialité, ce samedi. Il s'agit de sa quatrième victoire de la saison, toutes acquises en Super-G. Au final, la gagnante du jour devance la Slovaque Petra Vlhova, de 28 centièmes. Cette dernière n'était clairement pas attendue à cette place, puisqu'elle signe tout bonnement son premier podium en carrière en vitesse. Derrière, ce fameux podium du jour est complété par l'Autrichienne Tamara Tippler, qui échoue à 74 centième de la gagnante du jour.

Vlhova conserve la tête du classement général

Au niveau du classement général de la Coupe du Monde féminine de ski alpin, c'est bien Vlhova qui est en tête, mais la Suissesse, qui en est désormais à 30 succès en carrière dont 16 rien que dans cette discipline, risque de lui mener la vie dure, jusqu'au terme de cette saison 2020-21. Toutefois, un total de 40 points sépare encore les deux skieuses. Côté français, la meilleure classée est Tessa Worley, qui prend la huitième place finale. Devant elle, on retrouve ainsi notamment la Tchèque Ester Ledecka, sixième et qui avait triomphé lors du premier Super-G de l'hiver, du côté de Val d'Isère. En ce qui concerne les autres Tricolores, ce fut bien plus compliqué.



COUPE DU MONDE (F) / SUPER-G DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALLEMAGNE)

Classement final - Lundi 1er février 2021

1- Lara Gut-Behrami (SUI) en 1'17‘’37

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0‘’28

3- Tamara Tippler (AUT) à 0‘’74

4- Kajsa Vickhoff Lie (NOR) à 0‘’88

5- Corinne Suter (SUI) à 1‘’11

6- Ester Ledecka (RTC) à 1‘’13

7- Federica Brignone (ITA) à 1‘’14

8- Tessa Worley (FRA) à 1‘’18

9- Francesca Marsaglia (ITA) à 1‘’24

10- Marta Bassino (ITA) à 1‘’43

...

25- Tiffany Gauthier (FRA) à 2‘’21

39- Laura Gauche (FRA) à 3‘’07

43- Tifany Roux (FRA) à 3‘’79

44- Esther Paslier (FRA) à 3‘’86

...



Abandons : Jasmine Flury (SUI), Camille Cerutti (FRA) ...



Non-partante : Christine Scheyer (AUT).