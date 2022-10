Ski alpin - Slalom géant de Sölden (H) : Odermatt impressionne lors de la première manche, Pinturault huitième

Muffat-Jeandet a fait son retour

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE SÖLDEN (AUTRICHE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 23 octobre 2022

Après le faux départ de samedi et l'annulation du slalom géant féminin, la Coupe du Monde de ski alpin a bel et bien débuté ce dimanche du côté de Sölden, avec le géant masculin. Sous une température de 4°C et un beau ciel bleu, c'est le meilleur skieur de la saison passée, Marco Odermatt, qui a débuté très fort.Il a devancé de 41 centièmes le Norvégien Lucas Braathen et de 81 centièmes le Slovène Zan Kranjec, et peut donc clairement entrevoir la victoire à l'issue de la deuxième manche, qui débutera à partir de 13h00.Côté français, Alexis Pinturault, qui était parti avec le dossard 1, n'a pas pu profiter des conditions parfaites pour réussir une grosse performance. L'ancien vainqueur du gros globe de cristal, de retour après une saison compliquée, a terminé huitième à 1"02 d'Odermatt.A noter également la 24eme place de Victor Muffat-Jeandet, de retour après sa blessure survenue en janvier dernier à Zagreb, sur une piste dans un état catastrophique où le départ n'aurait jamais dû être donné. Quatre Français participeront à la deuxième manche.2- Lucas Braathen (NOR) à 0"413- Zan Kranjec (SLO) à 0"694- Loïc Meillard (SUI) à 0"815- Manuel Feller (AUT) à 0"896- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"957- Atle Lie McGrath (NOR) à 0"978-9- Filip Zubcic (CRO) à 1"2810- Alexander Schmid (ALL) à 1"33...18-21-24-..., Dominik Paris (ITA), Thomas Tumler (SUI),...Luca De Aliprandini (ITA), Stefan Luitz (ALL), Matthias Mayer (AUT),...