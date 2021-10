Ski alpin - Slalom géant de Sölden (H) : Leitinger devant Faivre, Pinturault sixième

Après la victoire de Mikaela Shiffrin samedi pour la toute première course de Coupe du Monde de la saison, c'est au tour des hommes d'en découdre ce dimanche sur les pentes autrichiennes de Sölden, comme le veut la tradition. Et la première manche a été le théâtre d'une petite surprise, avec la victoire de Roland Leitinger. L'Autrichien de 30 ans, qui n'a jamais fait mieux que sixième en slalom géant (notamment à Sölden en 2015) a signé le meilleur temps malgré une faute sur le haut du parcours, en 1'03"93. Avec son dossard 19, il s'est offert le luxe de devancer le champion du monde en titre de la discipline, le Français Mathieu Faivre, de 19 centièmes, et le Suisse Marco Odermatt de 21 centièmes. Tout reste donc possible en vue de la deuxième manche, qui débutera à 13h30.

Pinturault sixième mais dans le coup

Très attendu en tant que tenant du gros globe et du petit globe du géant, Alexis Pinturault, parti avec le dossard 2, avait pris la tête du classement, mais il a rapidement été dépassé par Zan Kranjec, la faute notamment à un bas de parcours assez décevant. Au final, le champion français est sixième, mais à seulement 57 centièmes de Leitinger, et il peut donc envisager un podium, voire une victoire en cas de grosse contre-performance de ses rivaux. Si Faivre et Pinturault ont brillé, ce n'est pas le cas des quatre autres Français présents dans le portillon de départ. Ils ont tous fini au-delà de la 25eme place, avec plus d'une demi-seconde de retard sur Leitinger.



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE SÖLDEN (AUTRICHE)

Classement de la première manche - Dimanche 24 octobre 2021

1- Roland Leitinger (AUT) en 1'03"93

2- Mathieu Faivre (FRA) à 0"19

3- Marco Odermatt (SUI) à 0"21

4- Zan Kranjec (SLO) à 0"27

5- Gino Caviezel (SUI) à 0"35

6- Alexis Pinturault (FRA) à 0"57

7- Alexander Schmid (ALL) à 0"67

8- Filip Zubcic (CRO) à 0"71

9- River Radamus (USA) à 0"85

10- Luca De Aliprandini (ITA) à 0"88

...

27- Cyprien Sarrazin (FRA) à 1"77

28- Thibaut Favrot (FRA) à 1"81

...



Non qualifiés pour la deuxième manche : Victor Muffat-Jeandet (FRA), Clément Noël (FRA) , Ivan Kuznetsov (RUS), Patrick Feurstein (AUT)...



Abandons : Giovanni Borsotti (ITA), Atle Lie McGrath (NOR), Raphaël Haaser (AUT)....