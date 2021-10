Ski alpin - Slalom géant de Sölden (F) : Shiffrin démarre en trombe, Worley dans le Top 10

Mikaela Shiffrin est de retour aux affaires, et ça promet ! Après une saison 2020-21 sans le moindre globe, où elle a dû se remettre du décès de son père et entraîneur (en février 2020), et où elle a choisi de ne pas s'aligner sur les épreuves de vitesse, la skieuse 26 ans compte bien remettre la main sur le gros globe, qu'elle avait remporté en 2017, 2018 et 2019. Et la saison a débuté de la meilleure des façons pour l'Américaine, qui a remporté le slalom géant d'ouverture de Sölden, en Autriche. Deuxième de la première manche, à deux centièmes de Lara Gut-Behrami, elle a signé une deuxième manche parfaite, pour finalement l'emporter de quatorze centièmes devant la Suissesse. La native du Colorado remporte ainsi la 70eme victoire en Coupe du Monde de sa carrière, la treizième en géant, et elle revient à douze victoires de la recordwoman, Lindsey Vonn, et à seize victoires du record absolu, détenu par Ingemar Stenmark ! Au vu de son âge, ces records devraient tomber dans les mois ou les années à venir (elle avait remporté 17 courses en 2018-19, par exemple)...

La belle remontée de Worley

Mais Petra Vlhova, la gagnante du gros globe de cristal 2020, ne compte pas laisser son trophée et s'accrochera tout au long de la saison. Ce samedi, la Slovaque de 26 ans est montée sur son 45eme podium en carrière, en finissant troisième à 1"30 de Shiffrin. On retrouve huit nationalités différentes aux huit premières places, et à la huitième place, c'est justement Tessa Worley. La Française, pas dans le coup en première manche (16eme), a réussi une belle remontée, pour le quinzième géant de Sölden de sa carrière. Elle termine à 2"06 de Shiffrin, mais avec le quatrième temps du deuxième run. L'autre Française qualifiée pour la deuxième manche, Coralie Frasse Sombet, finit 21eme à 3"44. A noter qu'un seul abandon a été à déplorer lors de cette manche, et non des moindres, puisque c'est Federica Brignone, la gagnante du gros globe 2020, qui est partie à la faute, concluant ainsi un samedi noir pour l'Italie (une seule Italienne à l'arrivée, Sofia Goggia, 16eme).



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GEANT DE SÖLDEN (AUTRICHE)

Classement final - Samedi 23 octobre 2021

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 1'02"82

2- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0"14

3- Petra Vlhova (SLQ) à 1"30

4- Katharina Liensberger (AUT) à 1"39

5- Maria Therese Tviberg (NOR) à 1"45

6- Meta Hrovat (SLO) à 1"59

7- Valerie Grenier (CAN) à 1"85

8- Tessa Worley (FRA) à 2"06

9- Nina O'Brien (USA) à 2"31

10- Ramona Siebenhofer (AUT) à 2"38

...

21- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 3"44

...



Abandon : Federica Brignone (ITA)