Worley revient à moins de 60 points de Shiffrin



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GEANT DE LIENZ (AUTRICHE)

Classement - Mardi 28 décembre 2021



1- Tessa Worley (FRA) en 2'03”88

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0”41

3- Sara Hector (SUE) à 0”12

4- Federica Brignone (ITA)

5- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0”29

6- Marta Bassino (ITA) à 0"82

7- Camille Rast (SUI) à 0”84

8- Mina Holtmann (NOR) à 0”61

9- Katharina Truppe (AUT)

10- Meta Hrovat (SLO) à 0”54



13- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 1”45

20- Clara Direz (FRA) à 1”55

Worley va devoir prendre des risques



, au soir de sa quatorzième victoire en Coupe du monde sur la neige italienne de Kronplatz. Près d'un an après,La double championne du monde de la spécialité remporte ainsi sa toute première victoire de l'hiver (son premier podium cette saison également). A la veille d'un slalom dont elle sera également l'une des grandes favorites, "Tess" est également d'ores et déjà assurée de terminer l'année 2021 en beauté, avec cette quinzième victoire en Coupe du monde venue récompenser la montée en puissance de la Bornandine au cours de ces dernières semaines. Passée tout près du podium à Courchevel le week-end dernier (cela s'était joué à huit centièmes), Worley avait dû se contenter des quatrième et cinquième place des deux géants programmés dans la station française. Elle s'était jurée néanmoins de prendre sa revanche.Elle l'a magnifiquement fait ce mardi en Autriche en confirmant sur le second tracé, en début d'après-midi, son meilleur temps de la première manche, un peu plus tôt dans la journée. La Française et plus rapide skieuse de la fin de matinée a dû cette fois se contenter du quatrième chrono. Mais peu importe, dans la mesure où il lui a permis de conserver son avance sur ses rivales, et en particulierétant donné son classement final au regard des nombreuses fautes qu'elle a commises sur cette seconde manche. En l'absence de Mikaela Shiffrin, la tenante du titre, et de Lara Gut, elle aussi testée positive au Covid-19, la compagne de Julien LizerouxA moins de deux mois des JO de Pékin, Worley, qui affiche désormais 33 podiums en Coupe du monde en carrière mais aucun aux Jeux (elle était présente à Vancouver et Pyeongchang), a rappelé au passage qu'il faudrait compter avec elle une nouvelle fois, que la jeune garde avance ses pions ou pas....Si vous aviez manqué la première manche....La dernière victoire de Tessa Worley (32 ans) en Coupe du monde remonte à plus d'un an. C'était sur la neige de Kronplatz le 26 janvier 2021. Depuis, la skieuse de Grand-Bornand court après un quinzième succès. Elle pourrait l'obtenir sur le géant de Lienz (Autriche), ce mardi. "Tess", qui avait échoué à une marche du Top 3 une semaine plus tôt à Courchevel après avoir longtemps entrevu le podium mais monte assurément en puissance, semble en effet bien décidée à prendre sa revanche. En attesteMais si elle n'a pas pris vraiment de risque, elle a eu le mérite de ne pas commettre de faute majeure.A l'arrivée, cela lui a permis de d'abord signer le temps de référence puis de devancer toutes ses concurrentes avant la seconde manche, programmée à 13h00. Worley s'est notamment montré plus rapide que la Suédoise Sara Hector, qui avait fait forte impression à Courchevel. Toutefois, seulement 12 centièmes séparent les deux skieuses, et, derrière, elles sont neuf autres concurrentes à avoir terminé dans la même seconde que la Bornandine (troisième, Ragnhild Mowinckel n'est qu'à 29 centièmes). C'est dire l'ampleur de la tâche qui attend Worley pour confirmer. Et cette fois, elle devra très certainement lâcher les chevaux sur cette piste qui lui réussit généralement bien (elle avait terminé troisième en 2011 et quatrième en 2017) si elle veut monter sur la plus haute marche. Une sensation qu'elle n'a plus connue depuis près d'un an. Ca commence à dater.2- Sara Hector (SUE) à 0”123- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0”294- Petra Vlhova (SLQ) à 0”415- Alice Robinson (NZL) à 0”456- Meta Hrovat (SLO) à 0”547- Mina Holtmann (NOR) à 0”618- Marta Bassino (ITA) à 0"829- Camille Rast (SUI) à 0”8410- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0”89...