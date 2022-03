Ski alpin - Slalom géant de Lenzerheide (F) : Worley peut rêver d'un podium

L'antépénultième slalom géant de la saison se déroule ce dimanche à Lenzerheide, en Suisse, et la première manche a vu un trio se dégager. Sara Hector, victorieuse de trois géants cette saison et sacrée championne olympique de la discipline à Pékin, a signé le meilleur temps de ce premier run, sous un beau soleil et -8°C, en un peu plus d'une minute. La Suédoise a devancé de 11 centièmes l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui a repris confiance samedi en terminant deuxième du Super-G derrière Romane Miradoli après ses JO catastrophiques, et qui est plus que jamais en course pour remporter le gros globe de cristal, d'autant plus que sa rivale Petra Vlhova a abandonné lors de cette première manche. Sur la troisième marche du podium, on retrouve la Française Tessa Worley, à 16 centièmes de Hector. La porte-drapeau des JO de Pékin, toujours mathématiquement en course pour le petit globe du géant, peut clairement espérer un podium, voire mieux, car elle a devancé de 59 centièmes la quatrième, Meta Hrovat. Deux autres Françaises disputeront la deuxième manche, à partir de 13h30 : Romane Miradoli et Coralie Frasse Sombet, 15eme et 16eme. A noter enfin le forfait de Lara Gut-Behrami, diminuée physiquement après sa troisième place sur le Super-G.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GEANT DE LENZERHEIDE (SUISSE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 6 mars 2022

1- Sara Hector (SUE) en 1'01"11

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"11

3- Tessa Worley (FRA) à 0"16

4- Meta Hrovat (SLO) à 0"75

5- Federica Brignone (ITA) à 1"00

6- Katharina Truppe (AUT) à 1"07

7- Michelle Gisin (SUI) à 1"32

8- Tina Robnik (SLO) à 1"44

9- Wendy Holdener (SUI) à 1"64

10- Elena Curtoni (ITA) à 1"66

...

15- Romane Miradoli (FRA) à 2"14

16- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 2"20

...



Non qualifiées pour la deuxième manche : Jasmina Suter (SUI), Candace Crawford (CAN), Asja Zenere (ITA)...



Abandons : Petra Vlhova (SLQ), Marta Bassino (ITA), Alice Robinson (NZL), Clara Direz (FRA), Tifany Roux (FRA) ...