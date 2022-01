Ski alpin - Slalom géant de Kronplatz (F) : Worley huitième de la première manche, Vlhova en tête

Le dernier slalom géant avant les Jeux Olympiques de Pékin se déroule ce mardi du côté de Kronplatz, dans les Dolomites italiennes, et c'est la spécialiste du slalom, Petra Vlhova, qui a remporté la première manche. La Slovaque, partie avec le dossard 1, s'est imposée en un peu moins d'une minute, avec 34 centièmes d'avance sur Sara Hector, victorieuse des géants de Courchevel et Kranjska Gora cette saison et leader de la Coupe du Monde de la discipline, et 59 centièmes sur Mikaela Shiffrin, qui quant à elle a gagné le géant de Sölden et le premier géant de Courchevel cette saison. La Française Tessa Worley, qui avait gagné à Lienz pendant les fêtes, n'a pu faire mieux que huitième, à 82 centièmes de Vlhova. Sans grosse erreur de la Slovaque, la victoire semble assez difficile à aller chercher pour la skieuse du Grand-Bornand, mais un podium reste envisageable à l'issue de la deuxième manche, qui débutera à 13h30. Les autres Françaises n'ont pas brillé : Coralie Frasse Sombet a fini à plus de deux secondes, Doriane Escané et Romane Miradoli ne se sont pas qualifiées pour la deuxième manche et Clara Direz a abandonné.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GEANT DE KRONPLATZ (ITALIE)

Classement de la première manche - Mardi 25 janvier 2022

1- Petra Vlhova (SLQ) à 59"98

2- Sara Hector (SUE) à 0"34

3- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"59

4- Marta Bassino (ITA) à 0"61

5- Maryna Gasienica-Daniel (POL) à 0"65

6- Federica Brignone (ITA) à 0"70

7- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0"74

8- Tessa Worley (FRA) à 0"82

9- Alice Robinson (NZL) à 1"10

10- Katharina Truppe (AUT) à 1"46

...

24- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 2"43

...



Non qualifiées pour la deuxième manche : Doriane Escané (FRA) , Romane Miradoli (FRA) , Estelle Alphand (SUE), Adriana Jelinkova (PBS), Katharina Huber (AUT)...

Abandons : Clara Direz (FRA ), Hilma Loevblom (SUE), Alex Tilley (GBR)...