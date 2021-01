Meilleur résultat pour Escané

Trente-deuxième podium en carrière pour Tessa Worley ! La skieuse française de 31 ans est une nouvelle fois montée sur la boite ce samedi à l'occasion du slalom géant de Kranjska Gora, en Slovénie. Cinquième de la première manche, elle a signé une magnifique deuxième manche, avec le meilleur temps à la clé, pour finir à la deuxième place, à 80 centièmes de Marta Bassino. La skieuse italienne, déjà victorieuse des géants de Sölden et Courchevel cette saison, était au-dessus du lot sur la neige slovène et s'affirme plus que jamais comme la leader de la discipline. Mais Worley a été la seule à finir en-dessous de la seconde, ce qui promet pour le nouveau slalom géant qui sera au programme dimanche à Kranjska Gora.. Mais elle attend toujours sa première victoire depuis octobre 2018...Sur la troisième marche du podium, on retrouve la Suissesse Michelle Gisin, qui a devancé Petra Vlhova, la reine du ski mondial actuel. Federica Brignone, tenante du gros globe, n'a pu faire mieux que cinquième,A noter également la belle 20eme place de Doriane Escané, qui signe le meilleur résultat de sa carrière, à 22 ans. Suite à cette course, Marta Bassino prend la tête du classement de la Coupe du Monde de géant, avec 50 points d'avance sur Federica Brignone. Au classement général, Petra Vlhova compte désormais 114 points d'avance sur Michelle Gisin.2-3- Michelle Gisin (SUI) à 1"464- Petra Vlhova (SLQ) à 1"585- Federica Brignone (ITA) à 2"106- Mikaela Shiffrin (USA) à 2"187- Ramona Siebenhofer (AUT) à 2"548- Lara Gut-Behrami (SUI) à 2"859- Meta Hrovat (SLO) à 2"9710- Marina Gasienica-Daniel (POL) à 3"49...20-...Cassidy Gray (CAN), Maria Therese Tviberg (NOR), Tina Robnik (SLO)Déjà victorieuse des géants de Sölden et Courchevel, Marta Bassino peut rêver de la passe de trois à Kranjska Gora ! Sur la très difficile piste slovène, habituellement réservée aux hommes et qui remplace sa voisine de Maribor ce week-end (un autre géant sera au programme dimanche), l'Italienne a réussi le meilleur temps de la première manche, en un peu plus d'une minute. Elle a devancé de 27 centièmes la Suissesse Michelle Gisin, de 51 la Slovaque Petra Vlhova, qui dispute toutes les courses cette saison, et de 54 l'Américaine Mikaela Shiffrin. Tout semble donc assez ouvert pour la deuxième manche, même si elles ne sont que cinq en une seconde.Une autre Française s'est qualifiée pour la deuxième manche (qui débutera à 14h00), en la personne de Doriane Escané (22 ans), une première pour elle cette saison.2- Michelle Gisin (SUI) à 0"273- Petra Vlhova (SLQ) à 0"514- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"545-6- Federica Brignone (ITA) à 1"047- Nina O'Brien (USA) à 1"388- Ramona Siebenhofer (AUT) à 1"399- Meta Hrovat (SLO) à 1"6310- Mina Fuerst Holtmann (NOR) à 1"66...16-...Asa Ando (JAP), Sara Rask (SUE), Eva-Maria Brem (AUT)...Coralie Frasse Sombet (FRA), Estelle Alphand (SUE), Wendy Holdener (SUI), Stephanie Brunner (AUT)...