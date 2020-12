Ski alpin - Slalom géant de Courchevel (F) : Vlhova creuse déjà un bel écart

Victorieuse de trois des quatre courses disputées depuis le début de la saison, Petra Vlhova est bien partie pour signer un quatrième succès, à l'occasion du slalom géant de Courchevel. La Slovaque a remporté la première manche avec une belle avance, profitant des conditions qui se sont dégradées au fil du temps sur la piste française. Partie avec le dossard 1, Vhlova a terminé avec 49 centièmes d'avance sur Marta Bassino, la gagnante du géant d'ouverture à Sölden, et 65 sur Mikaela Shiffrin, qui sont quant à elles parties avec les dossards 4 et 2. Ensuite, la neige s'est mise à tomber à gros flocons et la visibilité a baissé, si bien que la manche a été bien plus compliquée pour les concurrentes suivantes. Au final, elles ne sont que cinq à tenir dans la même seconde. Federica Brignone, la gagnante de la Coupe du Monde 2020, n'a pu faire mieux que huitième, à 1"64, avec son dossard 7.

Worley se rate

Côté français, Tessa Worley rêvait de briller à domicile, même si la compétition se déroule à huis clos, mais elle a plombé ses chances de podium dès la première manche, en partant dans des conditions difficiles avec son dossard 10, mais surtout en commettant une grosse faute d'intérieur. Elle termine à 2"87 de Vlhova mais se qualifie tout de même pour la deuxième manche en finissant 19eme. Toutes les autres Françaises sont éliminées, même si Coralie Frasse Sombet (31eme) pourra avoir des regrets car elle manque la qualification pour six centièmes.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GEANT DE COURCHEVEL (FRANCE)

Classement de la 1ere manche - Samedi 12 décembre 2020

1- Petra Vlhova (SLQ) en 1'08'82

2- Marta Bassino (ITA) à 0"49

3- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"65

4- Sara Hector (SUE) à 0"74

5- Stephanie Brunner (AUT) à 0"98

6- Alice Robinson (NZL) à 1"30

7- Katharina Liensberger (AUT) à 1"35

8- Federica Brignone (ITA) à 1"64

9- Michelle Gisin (SUI) à 1"73

10- Katharina Truppe (AUT) à 1"80

...

19- Tessa Worley (FRA) à 2"87

...



Eliminées après la première manche : Doriane Escané (FRA) , Coralie Frasse Sombet (FRA), Corinne Suter (SUI), Estelle Alphand (SUE), Romane Miradoli (FRA), Clarisse Brèche (FRA) ...



Abandons : Thea Stjernesund (NOR), Maria Tviberg (NOR), Mina Holtmann (NOR)...