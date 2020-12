Ski alpin - Slalom géant de Courchevel (F) : Shiffrin prend les devants, Vlhova sortie, Worley placée

COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GÉANT DE COURCHEVEL (FRANCE)

Classement à l'issue de la 1ere manche - Lundi 14 décembre 2020

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 1'08‘’32

2- Marta Bassino (ITA) à 0‘’07

3- Federica Brignone (ITA) à 0‘’14

4- Stephanie Brunner (AUT) à 0‘’70

5- Tessa Worley (FRA) à 0‘’88

6- Michelle Gisin (SUI) à 1‘’23

7- Sara Hector (SUE) à 1‘’50

8- Katharina Liensberger (AUT) à 1‘’72

9- Lara Gut-Behrami (SUI) à 1‘’72

10- Wendy Holdener (SUI) à 2‘’01

...

23- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 3‘’20

...





Abandons : Mina Fuerst Holtmann (NOR), Alice Robinson (NZL), Petra Vlhova (SLQ), Thea Louise Stjernesund (NOR), Marlene Schmotz (ALL), Alex Tilley (GBR)...