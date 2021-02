LA VICTOIRE POUR MATHIEU FAIVRE A BANSKO !! 🇫🇷 Quelle manche du français qui s'impose et obtient la deuxième victoire en coupe de monde de sa carrière ! 🔥 pic.twitter.com/QIqOjiQzre

— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 28, 2021

Pinturault reste en tête mais...

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE BANSKO (BULGARIE)

Classement final - Dimanche 28 février 2021



Mathieu Faivre (FRA) en 2'25"29



Alexis Pinturault (FRA) à 0"81



Thibaut Favrot (FRA) à 1"08



Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 4"22

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE BANSKO (BULGARIE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 28 février 2021

Mathieu Faivre (FRA) en 1'11"45

Alexis Pinturault (FRA) à 0"79

Thibaut Favrot (FRA) à 1"19

Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 3"67

Clément Noël (FRA), Victor Guillot (FRA)

Cyprien Sarrazin (FRA)

Ce mois de février 2021 restera à tout jamais dans la mémoire de Mathieu Faivre ! Quelques jours après être devenu champion du monde de parallèle et de slalom géant à Cortina d'Ampezzo à la surprise générale, le skieur de 29 ans a signé sa première victoire en Coupe du Monde depuis décembre 2016, ce dimanche à l'occasion du géant de Bansko, en Bulgarie. Deuxième samedi après être tombé sur un grand Filip Zubcic, l'ancien compagnon de Mikaela Shiffrin n'a cette fois pas faibli en refermant le portillon de départ, en s'imposant au final avec 75 centièmes d'avance sur Marco Odermatt "C'est la première fois que je gagne en ayant signé le meilleur temps de la première manche. Maintenant, je vais avoir besoin de me reposer", a confié à l'arrivée le champion français, qui reste sur dix jours exceptionnels.Le leader de la Coupe du Monde aurait sans doute espéré mieux mais il s'est, comme samedi, pris la main dans une porte (sans perdre son bâton, cette fois-ci) et a perdu un temps précieux, et probablement la deuxième place, Odermatt ayant fini six centièmes devance. Pour Favrot, il s'agit, pour la deuxième fois en deux jours, du meilleur résultat de sa carrière, lui qui, à 26 ans, n'avait jamais fait mieux que huitième avant ce week-end.Suite à cette course, Alexis Pinturault reste en tête du classement de la Coupe du Monde de slalom géant, mais il n'a plus que 25 points d'avance sur Marco Odermatt, alors qu'il reste encore deux géants à disputer, et donc 200 points à prendre au maximum. Au classement général, on prend les mêmes et on recommence, mais cette fois le Français compte 210 points d'avance sur le Suisse, à neuf épreuves de la fin. Prochain rendez-vous pour les skieurs : la descente de Saalbach-Hinterglemm vendredi.2- Marco Odermatt (SUI) à 0"753-4-5- Stefan Brennsteiner (AUT) à 1"146- Zan Kranjec (SLO) à 1"597- Loic Meillard (SUI) à 1"808- Justin Murisier (SUI) à 2"119- Henrik Kristoffersen (NOR) à 2"1510- Marco Schwarz (AUT) à 2"25...27-Alexandre Schmid (ALL)Comme samedi, Mathieu Faivre fermera le portillon de départ lors de la deuxième manche du slalom géant de Bansko ! Le récent champion du monde de la discipline a en effet signé le meilleur temps de la première manche sur la piste bulgare, en 1'11"45. Parti avec le dossard 3, le skieur français a notamment réussi un excellent bas de parcours, et devance au final de 42 centièmes le Suisse Loic Meillard, de 79 centièmes le leader de la Coupe du Monde Alexis Pinturault, excellent sur le haut mais plus en dérive sur le bas, de 86 centièmes le Slovène Zan Kranjec, et de 119 centièmes son compatriote Thibaut Favrot, qui signe la meilleure première manche de sa carrière. Mathieu Faivre espère décrocher la deuxième victoire en Coupe du Monde de sa carrière, après le géant de Val d'Isère en décembre 2016. Et ses chances sont d'autant plus grandes que celui qui s'est imposé samedi en se montrant intouchable dans la deuxième manche,Un quatrième Français sera présent en deuxième manche, en la personne de Victor Muffat-Jeandet, mais sans grandes ambitions puisqu'il pointe à plus de trois secondes et demie de son compatriote. La deuxième manche débutera à 13h00.2- Loic Meillard (SUI) à 0"423-4- Zan Kranjec (SLO) à 0"865-6- Marco Odermatt (SUI) à 1"207- Alexandre Schmid (ALL) à 1"598- Justin Murisier (SUI) à 1"799- Roland Leitinger (AUT) à 2"0310- Stefan Brennsteiner (AUT) à 2"09...27-...Alexander Steen (NOR), Semyel Bissig (SUI),...River Radamus (USA), Fabian Solheim (NOR),, Rasmus Windingstad (NOR)...