Pinturault creuse l'écart pour le gros globe, perd du terrain pour le petit

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE BANSKO (BULGARIE)

Classement final - Samedi 27 février 2021



Mathieu Faivre (FRA) à 0"40





Alexis Pinturault (FRA) à 1"06



Thibaut Favrot (FRA) à 1"77



Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 4"18

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE BANSKO (BULGARIE)

Classement de la 1ere manche - Samedi 27 février 2021

Mathieu Faivre (FRA) en 1'08"37

Alexis Pinturault (FRA) à 0"23

Thibaut Favrot (FRA) à 2"00

Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 2"86

Cyprien Sarrazin (FRA)

Victor Guillot (FRA)

Clément Noël (FRA)

Pas de victoire française ce samedi en géant ! Alors que Mathieu Faivre et Alexis Pinturault occupaient la première et la troisième place à l'issue de la première manche, à Bansko en Bulgarie, ils ont finalement terminé deuxième et quatrième au final. Car ils sont tombés sur un os, en la personne de Filip Zubcic, deuxième de la première manche, qui a réussi une deuxième manche de feu, en prenant des risques. Et cela a payé, puisqu'il s'impose avec quatre dixièmes d'avance sur le champion du monde français.Mathieu Faivre, sur la lancée de ses magnifiques Mondiaux, signe son premier podium depuis octobre 2019 et devra donc retenir plus de positif que de négatif de cette course, même s'il a sans doute rêvé de la victoire. Sur la troisième marche du podium, on retrouve le surprenant Autrichien Stefan Brennsteiner qui, à 29 ans, termine pour la toute première fois de sa carrière dans le Top 3 d'une épreuve de Coupe du Monde.Alexis Pinturault termine quant à lui quatrième, à 1'06 de Zubcic, mais il aurait peut-être fini sur le podium s'il n'avait pas perdu un bâton au début de la deuxième manche en se prenant le bras dans une porte., alors qu'il reste dix épreuves à disputer cette saison, et donc encore 1000 points à prendre au maximum. En revanche, au classement du slalom géant, Pinturault peut trembler, car Zubcic remonte à la deuxième place, à seulement 22 points du Français, et il pourrait bien le doubler dimanche, lors du deuxième géant du week-end à Bansko, l'antépénultième de la saison. Si Faivre et Pinturault ont terminé dans le Top 5, honneur également à Thibaut Favrot qui, à 26 ans, signe le meilleur résultat de sa carrière hors épreuves parallèles, en terminant septième. Victor Muffat-Jeandet a en revanche fini 30eme et dernier.2-3- Stefan Brennsteiner (AUT) à 0"934-5- Marco Odermatt (SUI) à 1"526- Manuel Feller (AUT) à 1"637-8- Loic Meillard (SUI) à 1"829- Stefan Hadalin (SLO) à 1"9710- Marco Schwarz (AUT) à 2"09...30-Mathieu Faivre est actuellement dans la forme de sa vie, et le skieur français espère bien en profiter pour remporter la deuxième épreuve de Coupe du Monde de sa carrière (après le slalom géant de Val d'Isère en 2016). Le double champion du monde 2021 de slalom géant et de parallèle dispute le slalom géant de Bansko ce samedi, et il a signé le meilleur temps de la première manche.Le leader de la Coupe du Monde de géant est allé moins vite que son compatriote, mais reste en embuscade pour la deuxième manche, qui débutera à 13h00. Son objectif reste de toute façon de prendre de gros points pour se rapprocher un peu plus du gros globe de cristal qui lui tend les bras. Les autres skieurs ont terminé à plus de six dixièmes du trio de tête, et la surprise du jour est venue de l'Autrichien Stefan Brennsteiner, cinquième avec son dossard 24. Si deux Français figurent dans le Top 3, cela a été plus compliqué pour les autres tricolores (Thibaut Favrot excepté, avec sa 13eme place) : Victor Muffat-Jeandet a terminé 19eme, alors que Cyprien Sarrazin, Clément Noël et Victor Guillot ne verront même pas la deuxième manche.2- Filip Zubcic (CRO) à 0"113-4- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"685- Stefan Brennsteiner (AUT) à 0"806- Marco Odermatt (SUI) à 1"097- Alexander Schmid (ALL) à 1"358- Loic Meillard (SUI) à 1"409- Manuel Feller (AUT) à 1"4510- Zan Kranjec (SLO) à 1"55...13-19-...Alex Hofer (ITA), Manfred Moelgg (ITA),, Roberto Nani (SUI),...Roland Leitinger (AUT), Erik Read (CAN), Fabien Solheim (NOR),...