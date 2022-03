Ski alpin - Slalom géant d'Are (F) : Vlhova meilleur temps de la première manche, Worley cinquième

L'avant-dernier slalom géant féminin de la saison se déroule ce vendredi du côté d'Are, en Suède, avec la lutte pour le petit globe en ligne de mire. Quatre skieuses peuvent encore le remporter : Sara Hector, Tessa Worley, Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova. Et c'est justement la Slovaque, moins bien classée des quatre, qui a remporté la première manche. Partie avec le dossard 5, sous le soleil et 8°c, Vlhova a devancé de justesse Marta Bassino, partie juste avant elle. Elle a compté jusqu'à 43 centièmes d'avance sur l'Italienne, mais est finalement arrivée avec trois centièmes d'avance en bas de la piste, si bien que la deuxième manche, qui débutera à 18h00, promet énormément. Derrière ce duo, on retrouve un peu plus loin Sara Hector, la reine de la discipline cette saison, à 29 centièmes, et Michelle Gisin à 58 centièmes. Victorieuse dimanche dernier à Lenzerheide, Tessa Worley reste dans le coup pour un podium, avec 60 centièmes de retard sur la gagnante et 31 sur la troisième place. La Française devance de 19 centièmes Mikaela Shiffrin, qui vise à la fois le petit et le gros globe et a plutôt intérêt à ne pas voir sa grande rivale Petra Vlhova l'emporter.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GEANT D'ARE (SUEDE)

Classement de la 1ere manche - Vendredi 11 mars 2022

1- Petra Vlhova (SLQ) en 1'14"80

2- Marta Bassino (ITA) à 0"03

3- Sara Hector (SUE) à 0"29

4- Michelle Gisin (SUI) à 0"58

5- Tessa Worley (FRA) à 0"60

6- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"79

7- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 1"04

8- Thea Louise Stjernesund (NOR) à 1"36

9- Katharina Truppe (AUT) à 1"50

10- Ricarda Haaser (AUT) à 1"66

11- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 1"77

...



Abandons : Federica Brignone (ITA), Katharina Liensberger (AUT), Camille Rast (SUI), Alice Robinson (NZL), Clara Direz (FRA) ...