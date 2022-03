Le suspense reste entier pour savoir qui va remporter le petit globe du slalom géant féminin ! Elles étaient quatre à être en lice pour le décrocher avant l'avant-dernier géant de la saison, à Are, et elles sont toujours quatre à l'issue de la course. Le classement est en effet plus resserré que jamais après la chute et l'abandon en deuxième manche de Sara Hector, la reine de la discipline cette saison (trois victoires), conjugués à la victoire de Petra Vlhova, sa première dans la discipline cette saison. La Slovaque, qui avait déjà gagné cinq slaloms en 2021-22, a jouté une nouvelle victoire, en écrasant la concurrence à Are. En tête à l'issue de la première manche, elle n'a pas tremblé au moment de refermer le portillon de départ, dans la nuit suédoise, et s'est imposé avec 1"24 d'avance sur Marta Bassino et 1"70 sur Mikaela Shiffrin, qui revient en grande forme après ses JO ratés. Tessa Worley, cinquième de la première manche, termine au pied du podium, même si sa deuxième manche a été ponctuée de nombreuses fautes. Elle l'a d'ailleurs terminée en 20eme position. Une autre Française a brillé, en la personne de Coralie Frasse Sombet, qui signe le meilleur résultat de sa carrière, à bientôt 31 ans, en finissant septième.

Tout se jouera à Courchevel/Méribel le 20 !

Suite à cette course, Sara Hector reste leader du classement de la Coupe du Monde de géant, mais avec seulement cinq points d'avance sur Tessa Worley, qui disputera à domicile le dernier de la saison, le 20 mars à Courchevel-Méribel. Une victoire offrirait le petit globe à la Française, quel que soit le résultat de Hector (100pts pour une victoire, 80 pour une 2eme place, 60 pour une 3eme place, 50 pour une 4eme, 45 pour une 5eme...). Mais Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova sont en embuscade en cas d'échec de la Suédoise et de la Française, avec respectivement 51 et 91 points de retard sur Hector. Au classement général, rien n'est joué non plus, puisque la Slovaque revient à 77 points de l'Américaine, à cinq courses de la fin. Le duel reprendra dès samedi, avec un slalom prévu à Are.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GEANT D'ARE (SUEDE)

Classement final - Vendredi 11 mars 2022

1- Petra Vlhova (SLQ) en 2'32'59

2- Marta Bassino (ITA) à 1"24

3- Mikaela Shiffrin (USA) à 1"70

4- Tessa Worley (FRA) à 1"91

5- Ricarda Haaser (AUT) à 1"93

6- Franziska Gritsch (AUT) à 2"28

7- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 2"38

8- Katharina Truppe (AUT) à 2"56

9- Michelle Gisin (SUI) à 2"65

10- Maryna Gasienica-Daniel (POL) à 2"70

...



Abandons : Wendy Holdener (SUI), Ramona Siebenhofer (AUT), Sara Hector (SUE)



Si vous avez manqué la première manche :



L'avant-dernier slalom géant féminin de la saison se déroule ce vendredi du côté d'Are, en Suède, avec la lutte pour le petit globe en ligne de mire. Quatre skieuses peuvent encore le remporter : Sara Hector, Tessa Worley, Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova. Et c'est justement la Slovaque, moins bien classée des quatre, qui a remporté la première manche. Partie avec le dossard 5, sous le soleil et 8°c, Vlhova a devancé de justesse Marta Bassino, partie juste avant elle. Elle a compté jusqu'à 43 centièmes d'avance sur l'Italienne, mais est finalement arrivée avec trois centièmes d'avance en bas de la piste, si bien que la deuxième manche, qui débutera à 18h00, promet énormément. Derrière ce duo, on retrouve un peu plus loin Sara Hector, la reine de la discipline cette saison, à 29 centièmes, et Michelle Gisin à 58 centièmes. Victorieuse dimanche dernier à Lenzerheide, Tessa Worley reste dans le coup pour un podium, avec 60 centièmes de retard sur la gagnante et 31 sur la troisième place. La Française devance de 19 centièmes Mikaela Shiffrin, qui vise à la fois le petit et le gros globe et a plutôt intérêt à ne pas voir sa grande rivale Petra Vlhova l'emporter.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GEANT D'ARE (SUEDE)

Classement de la 1ere manche - Vendredi 11 mars 2022

1- Petra Vlhova (SLQ) en 1'14"80

2- Marta Bassino (ITA) à 0"03

3- Sara Hector (SUE) à 0"29

4- Michelle Gisin (SUI) à 0"58

5- Tessa Worley (FRA) à 0"60

6- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"79

7- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 1"04

8- Thea Louise Stjernesund (NOR) à 1"36

9- Katharina Truppe (AUT) à 1"50

10- Ricarda Haaser (AUT) à 1"66

11- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 1"77

...



Abandons : Federica Brignone (ITA), Katharina Liensberger (AUT), Camille Rast (SUI), Alice Robinson (NZL), Clara Direz (FRA) ...