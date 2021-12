Quel retournement de situation lors de cette deuxième manche du slalom d'Alta Badia ! C'est le septième de la première manche qui s'est imposé au final, alors que le premier a finalement terminé seizième ! Henrik Kristoffersen, septième à 57 centièmes de Mathieu Faivre à l'issue du premier run, a en effet signé une très belle deuxième manche pour remporter sa première victoire en géant depuis deux ans (c'était déjà à Alta Badia) et sa 24eme victoire au total. Plus habitué à triompher en slalom, le Norvégien de 27 ans semble avoir trouvé le matériel adéquat et il va vraiment falloir compter avec lui cette saison sur les disciplines techniques. A la deuxième place, on retrouve celui qui avait remporté les deux premiers géants de la saison, Marco Odermatt, qui finit à 31 centièmes du vainqueur, et avec six centièmes d'avance sur Manuel Feller. L'Autrichien de 25 ans Patrick Feurstein s'est quant à lui offert la plus belle remontée de la deuxième manche, en passant de la 27eme à la 4eme place, soit le meilleur résultat de sa carrière, et de loin (il avait fini 18eme du géant de Val d'Isère la semaine passée).

Un dimanche à oublier pour les Bleus

Côté français, en revanche, c'est une grosse débâcle. Dans cette discipline qui réussit si souvent aux tricolores, ils n'étaient que trois présents en deuxième manche, et ils ont terminé 15eme, 16eme et 23eme ! Alors qu'il avait réussi le meilleur temps de la première manche, Mathieu Faivre est complètement passé à côté de la deuxième, pourtant tracée par le coach français, alors qu'il avait remporté les deux courses dont il avait refermé le portillon de départ jusque-là. Le champion du monde en titre n'a pas commis de grosses fautes mais n'a jamais su trouver la bonne trajectoire et finit à 1"26 de Kristoffersen. Une grosse claque ! Alexis Pinturault, lui, a commis de grosses erreurs et termine 15eme au final, à 1"11 du vainqueur, après avoir fini 9eme de la première manche. Un dimanche à oublier pour les Bleus, mais heureusement pour eux, un nouveau géant se déroulera lundi ! Suite à cette course, Marco Odermatt conforte sa première place au classement du géant, avec désormais 117 points d'avance sur Henrik Kristoffersen, mais aussi au classement général avec 128 points d'avance sur Matthias Mayer.



COUPE DU MONDE (H) / ALTA BADIA (ITALIE)

Classement final - Dimanche 19 décembre 2021

1- Henrik Kristoffersen (NOR) en 2'25"04

2- Marco Odermatt (SUI) à 0"31

3- Manuel Feller (AUT) à 0"37

4- Patrick Feurstein (AUT) à 0"58

5- Luca De Aliprandini (ITA) à 0"69

6- River Radamus (USA) à 0"73

7- Justin Murisier (CAN) à 0"78

8- Magnus Windingstad (NOR) à 0"82

9- Filip Zubcic (CRO) à 0"93

10- Stefan Brennsteiner (AUT) à) 0"95

...

15- Alexis Pinturault (FRA) à 1"11

16- Mathieu Faivre (FRA) à 1"26

23- Thibaut Favrot (FRA) à 1"26

...



Abandon : Filippo Della Vite (ITA)



Si vous avez manqué la première manche :



Après un vendredi et un samedi consacrés aux épreuves de vitesse à Val Gardena, le cirque blanc de la Coupe du Monde masculine de ski s'est déplacé du côté d'Alta Badia, à une trentaine de kilomètres de là, pour deux géants disputés dimanche et lundi. Et la première manche du premier géant a parfaitement réussi à Mathieu Faivre, le champion du monde de la discipline, qui a signé le meilleur temps ! Parti avec le dossard 2, sous un beau ciel bleu, le Français a collé 67 centièmes à son compatriote Alexis Pinturault, parti avec le dossard 1 et finalement neuvième du classement. Auteur d'une manche très propre, Faivre a devancé de deux centièmes le leader de la Coupe du Monde et vainqueur des deux premiers géants de la saison, Marco Odermatt. L'Autrichien Manuel Feller a quant à lui pris la troisième place, à 19 centièmes du Français. Au total, ce sont treize skieurs qui se tiennent en une seconde, ce qui promet un joli suspense pour la deuxième manche, qui débutera à 13h30. Pinturault, s'il prend plus de risques que lors de son premier run et dérive un peu moins, peut toujours rêver du podium, pour tenter de perdre le moins de points possibles sur Odermatt en vue du gros globe. La deuxième manche, Clément Noël, le magnifique vainqueur du slalom de Val d'Isère il y a une semaine, ne la verra pas. Le Vosgien, qui s'exerce de plus en plus au géant, a fini à plus de trois secondes de Mathieu Faivre. Cyprien Sarrazin et Victor Muffat-Jeandet ne verront pas la deuxième manche non plus.



COUPE DU MONDE (H) / ALTA BADIA (ITALIE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 19 décembre 2021

1- Mathieu Faivre (FRA) en 1'11"65

2- Marco Odermatt (SUI) à 0"02

3- Manuel Feller (AUT) à 0"19

4- River Radamus (USA) à 0"30

5- Luca De Aliprandini (ITA) à 0"53

6- Filip Zubcic (CRO) à 0"54

7- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"57

8- Justin Murisier (CAN) à 0"61

9- Alexis Pinturault (FRA) à 0"67

10- Gino Caviezel (SUI) à 0"71

...

20- Thibaut Favrot (FRA) à 1"42

...



Eliminés après la première manche : Clément Noël (FRA) , Alexander Schmid (ALL), Raphael Haaser (AUT), Cyprien Sarrazin (FRA), Victor Muffat-Jeandet (FRA)



Abandons : Riccardo Tonetti (ITA), Giovanni Borsotti (ITA), Dominik Raschner (AUT)