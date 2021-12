Ski alpin - Slalom géant d'Alta Badia (H) : Faivre en tête pour un cheveu

Après un vendredi et un samedi consacrés aux épreuves de vitesse à Val Gardena, le cirque blanc de la Coupe du Monde masculine de ski s'est déplacé du côté d'Alta Badia, à une trentaine de kilomètres de là, pour deux géants disputés dimanche et lundi. Et la première manche du premier géant a parfaitement réussi à Mathieu Faivre, le champion du monde de la discipline, qui a signé le meilleur temps ! Parti avec le dossard 2, sous un beau ciel bleu, le Français a collé 67 centièmes à son compatriote Alexis Pinturault, parti avec le dossard 1 et finalement neuvième du classement. Auteur d'une manche très propre, Faivre a devancé de deux centièmes le leader de la Coupe du Monde et vainqueur des deux premiers géants de la saison, Marco Odermatt. L'Autrichien Manuel Feller a quant à lui pris la troisième place, à 19 centièmes du Français. Au total, ce sont treize skieurs qui se tiennent en une seconde, ce qui promet un joli suspense pour la deuxième manche, qui débutera à 13h30. Pinturault, s'il prend plus de risques que lors de son premier run et dérive un peu moins, peut toujours rêver du podium, pour tenter de perdre le moins de points possibles sur Odermatt en vue du gros globe. La deuxième manche, Clément Noël, le magnifique vainqueur du slalom de Val d'Isère il y a une semaine, ne la verra pas. Le Vosgien, qui s'exerce de plus en plus au géant, a fini à plus de trois secondes de Mathieu Faivre. Cyprien Sarrazin et Victor Muffat-Jeandet ne verront pas la deuxième manche non plus.



COUPE DU MONDE (H) / ALTA BADIA (ITALIE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 19 décembre 2021

1- Mathieu Faivre (FRA) en 1'11"65

2- Marco Odermatt (SUI) à 0"02

3- Manuel Feller (AUT) à 0"19

4- River Radamus (USA) à 0"30

5- Luca De Aliprandini (ITA) à 0"53

6- Filip Zubcic (CRO) à 0"54

7- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"57

8- Justin Murisier (CAN) à 0"61

9- Alexis Pinturault (FRA) à 0"67

10- Gino Caviezel (SUI) à 0"71

...

20- Thibaut Favrot (FRA) à 1"42

...



Eliminés après la première manche : Clément Noël (FRA) , Alexander Schmid (ALL), Raphael Haaser (AUT), Cyprien Sarrazin (FRA), Victor Muffat-Jeandet (FRA)



Abandons : Riccardo Tonetti (ITA), Giovanni Borsotti (ITA), Dominik Raschner (AUT)