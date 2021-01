Pinturault piégé, Muffat-Jeandet assure

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE ZAGREB

Classement de la deuxième manche - Mercredi 6 janvier 2021

Classement général de la Coupe du Monde

Classement de la Coupe du Monde de slalom

Si vous avez manqué la première manche...

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE ZAGREB (CROATIE)

Classement de la 1ere manche - Mercredi 6 janvier 2020

Les Français ont manqué le coche à Zagreb ! Installé en tête du slalom organisé dans la capitale croate, dont il était le tenant du titre, Clément Noël n’a pas su s’adapter à une piste fortement détériorée par les passages successifs. Le Tricolore, qui avait pourtant creusé l’écart sur le premier segment du tracé, a ensuite perdu le fil de son ski et vu son avance fondre comme neige au soleil pour une septième place finale bien décevante. Un échec du skieur de Remiremont qui fait le bonheur de Linus Strasser. L’Allemand, plus habitué à briller dans les slaloms parallèles en ville organisés ces dernières saisons, épreuve qui lui avait offert son seul succès en Coupe du Monde à Stockholm en janvier 2017, a profité de la situation pour aller chercher son premier succès au plus haut niveau en slalom. Avec le cinquième temps de la manche, le Munichois a maintenu Manuel Feller, nouveau leader du classement de la discipline, à un dixième de seconde alors que Marco Schwartz complète le podium à 16 centièmes.Un trio qui a su mettre fin à la remontée fantastique de Michael Matt. 26eme à l’issue de la première manche, l’Autrichien a signé le meilleur temps du deuxième tracé pour remonter 22 positions et échouer au pied du podium, juste devant le local de l’étape, le Croate Filip Zubcic. Ce dernier devance de six centièmes le premier Français à l’issue de ce slalom de Zagreb, Victor Muffat-Jeandet. Malgré une deuxième manche difficile, le Tricolore a su résister pour terminer sixième, juste devant Clément Noël. Egalement candidat au podium avec sa septième place lors de la première manche, Alexis Pinturault, n’a pas su mieux s’adapter à l’état du terrain lors du deuxième passage et, avec seulement le 25eme temps de la manche, doit se contenter de la 18eme position, à plus d’une seconde. Malgré cela, le skieur de Courchevel profite de l’absence d’Aleksander Aamodt Kilde pour reprendre la tête du classement général de la Coupe du Monde avec dix points d’avance sur le Norvégien. Dernier Tricolore engagé, Jean-Baptiste Grange n’a pas vu la ligne d’arrivée après avoir enfourché.Manuel Feller (AUT) à 0’’10Marco Schwartz (AUT) à 0’’16Michael Matt (AUT) à 0’’46Filip Zubcic (CRO) à 0’’47Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 0’’53Clément Noël (FRA) à 0’’54Fabio Gstrein (AUT) à 0’’58Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0’’69Daniel Yule (SUI) à 0’’70Henrik Kristoffersen (NOR) à 0’’70Alexis Pinturault (FRA) à 1’’24Tanguy Nef (SUI), Jean-Baptiste Grange (FRA)Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 465Marco Odermatt (SUI) 391Henrik Kristoffersen (NOR) 338Mauro Caviezel (SUI) 307Henrik Kristoffersen (NOR) 166Linus Strasser (ALL) 153Marco Schwartz (AUT) 149Ramon Zenhaeusern (SUI) 149Victor Muffat-Jeandet (FRA) 85C'est parti pour le mois du slalom ! Pas moins de sept slaloms masculins sont prévus en janvier, et le premier d'entre eux se déroule ce mercredi du côté de Zagreb. La première manche a réussi aux Français, avec pas moins de trois Bleus dans le Top 10, et surtout la première place pour Clément Noël. Le skieur de 23 ans, tenant du titre en Croatie, et cinquième du slalom de Madonna di Campiglio avant Noël, a su braver le brouillard du haut de la piste pour signer le meilleur temps, en 59"45, avec son dossard n°7. Il a devancé de 36 centièmes le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag et de 51 centièmes l'Autrichien Manuel Feller, ce qui est de bon augure avant la deuxième manche, prévue à 15h30. Deux autres Français ont brillé : Victor Muffat-Jeandet a fini sixième à 89 centièmes et Alexis Pinturault septième à 92 centièmes. Le deuxième de la Coupe du Monde 2020 a été un très gros coup à jouer avec tous ces slaloms au calendrier dans les prochaines semaines (tandis que son rival Aleksander Aamodt Kilde est spécialiste des épreuves de vitesse) et n'a pas pris de risques. Il espère prendre de gros points à l'issue de la deuxième manche. Henrik Kristoffersen, spécialiste de la discipline, a quant à lui déçu en finissant onzième à 1"03. Jean-Baptiste Grange a, de son côté, fini à deux secondes de Noël. Il est 18eme et donc qualifié pour la deuxième manche. Ce qui ne sera pas le cas de Julien Lizeroux, qui a fini à plus de trois secondes.Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"36Manuel Feller (AUT) à 0"51Marco Schwarz (AUT) à 0"78Stefan Hadalin (SLO) à 0"85Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 0"89Alexis Pinturault (FRA) à 0"92Linus Strasser (ALL) à 0"96Fabio Gstrein (AUT) à 0"99Filip Zubcic (CRO) à 1"00Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1"90Johannes Strolz (AUT), Manfred Moelgg (ITA), Stefano Gross (ITA), Jonathan Nordbotten (NOR), Julien Lizeroux (FRA)...Loïc Meillard (SUI), Alex Vinatzer (ITA), Christian Hirschbuehl (AUT), Lucas Braathen (NOR)...