Ski alpin - Slalom de Zagreb (H) : Noël en tête de la première manche

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE ZAGREB (CROATIE)

Classement de la 1ere manche - Mercredi 6 janvier 2020

Clément Noël (FRA) en 59"45

Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 0"89

Alexis Pinturault (FRA) à 0"92

Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1"90

C'est parti pour le mois du slalom ! Pas moins de sept slaloms masculins sont prévus en janvier, et le premier d'entre eux se déroule ce mercredi du côté de Zagreb. La première manche a réussi aux Français, avec pas moins de trois Bleus dans le Top 10, et surtout la première place pour Clément Noël.Il a devancé de 36 centièmes le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag et de 51 centièmes l'Autrichien Manuel Feller, ce qui est de bon augure avant la deuxième manche, prévue à 15h30. Deux autres Français ont brillé : Victor Muffat-Jeandet a fini sixième à 89 centièmes et Alexis Pinturault septième à 92 centièmes. Le deuxième de la Coupe du Monde 2020 a été un très gros coup à jouer avec tous ces slaloms au calendrier dans les prochaines semaines (tandis que son rival Aleksander Aamodt Kilde est spécialiste des épreuves de vitesse) et n'a pas pris de risques. Il espère prendre de gros points à l'issue de la deuxième manche. Henrik Kristoffersen, spécialiste de la discipline, a quant à lui déçu en finissant onzième à 1"03. Jean-Baptiste Grange a, de son côté, fini à deux secondes de Noël. Il devrait toutefois se qualifier pour la deuxième manche.2- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"363- Manuel Feller (AUT) à 0"514- Marco Schwarz (AUT) à 0"785- Stefan Hadalin (SLO) à 0"856-7-8- Linus Strasser (ALL) à 0"969- Fabio Gstrein (AUT) à 0"9910- Filip Zubcic (CRO) à 1"00...18-...Loïc Meillard (SUI), Alex Vinatzer (ITA), Christian Hirschbuehl (AUT), Lucas Braathen (NOR)...