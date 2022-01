Il n'y aura pas de course de ski alpin ce mercredi. Pourtant, dans le programme initial, on en retrouvait bel et bien une, à savoir le slalom masculin de Zagreb en Croatie, comptant pour la Coupe du Monde masculine de ski alpin. Finalement, cette épreuve a donc été annulée, en raison des mauvaises conditions météorologiques, qui sévissent actuellement sur site. Cette annonce a été effectuée par la Fédération internationale de ski elle-même. A ce sujet, la FIS s'est exprimée via un communiqué, dans lequel elle indique ainsi notamment : "En raison des conditions météo extrêmes, le jury a décidé d'annuler le slalom." Cette décision a été motivée par le brouillard ainsi que par la pluie actuellement présents sur le site qui aurait dû accueillir cette épreuve.

La course féminine de mardi disputée dans des conditions compliquées

Sans oublier non plus une piste de très mauvaise qualité, en raison des températures élevées, ressenties actuellement au sein de la Capitale de la Croatie, et ce depuis plusieurs jours désormais. Un fait qui empêche donc, pour le moment, les différents skieurs présents sur place de pouvoir s'élancer. Quant à la future date de cette fameuse course, elle est désormais connue. En effet, ce slalom se déroulera ce jeudi, avec une première manche prévue à 13h00, puis une seconde à 16h10, selon la Fédération internationale de ski (FIS). Un calendrier visiblement serré, d'autant plus que, pas plus tard que ce week-end, le circuit masculin sera du côté d'Adelboden, situé du côté de la Suisse, afin de participer, tout d'abord, à un géant, ce samedi, puis un slalom, ce dimanche. Ce mardi, le slalom féminin a pu se dérouler. Dans des conditions compliquées, avec du vent, des feuilles mais également une piste plutôt dégradée, c'est la Slovaque Petra Vlhova qui s'était alors imposée devant l'Américaine Mikaela Shiffrin.