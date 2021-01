Ski alpin - Slalom de Zagreb (F) : Vlhova domine la première manche, les deux Bleues qualifiées

Victorieuse des deux premiers slaloms de la saison, à Levi, puis quatrième à Semmering, lors du slalom remporté par Michelle Gisin mardi dernier, Petra Vhlova veut remettre les pendules à l'heure à l'occasion du premier slalom de l'année 2021, à Zagreb, et c'est bien parti pour elle puisqu'elle a remporté la première manche. Dans le brouillard, la Slovaque, partie avec le dossard 3, a commis une petite erreur sur la deuxième partie du tracé, mais cela n'a pas empêchée de finir avec 32 centièmes d'avance sur Katharina Liensberger, qui a commis une grosse faute, et 38 centièmes sur Michelle Gisin, toujours en grande forme. A la quatrième place, à 42 centièmes, on retrouve Mikaela Shiffrin, la reine du slalom, qui ne s'est pourtant pas imposée dans la discipline en 2020 (même si elle a eu des circonstances très atténuantes, avec le décès de son père en février et la fin prématurée de la saison en raison de la pandémie de coronavirus en mars). La victoire et le podium devraient se jouer entre ces quatre filles, puisque les poursuivantes sont à une seconde et demie minimum. La deuxième manche débutera à 16h00. Côté français, elles n'étaient que deux au départ, et les deux ont réussi à se qualifier pour la deuxième manche, de justesse. Nastasia Noens (dossard 24) et Joséphine Forni (dossard 39) ont terminé respectivement 27eme et 28eme, à 3'46 et 3'48 de Vlhova, et elles ont dû patienter jusqu'au passage des tout derniers dossards (66 au total) pour être assurées de se qualifier. Ouf !



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE ZAGREB (CROATIE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 3 janvier 2021

1- Petra Vlhova (SLQ) en 58"27

2- Katharina Liensberger (AUT) à 0"32

3- Michelle Gisin (SUI) à 0"38

4- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"42

5- Wendy Holdener (SUI) à 1"47

6- Chiara Mair (AUT) à 1"50

7- Mina Fuerst Holtmann (NOR) à 1"51

8- Lena Duerr (ALL) à 1"60

9- Katharina Gallhuber (AIT) à 1"75

10- Irene Curtoni (ITA) à 1"82

...

27- Nastasia Noens (FRA) à 3"46

28- Joséphine Forni (FRA) à 3"48



Non qualifiées pour la deuxième manche : Andrea Filser (ALL), Leona Popovic (CRO), Sara Rask (SUE), Ali Nullmeyer (CAN)...



Abandons : Katharina Truppe (AUT), Thea Louise Stjernesund (NOR), Ana Bucik (SLO), Mélanie Meillard (SUI), Lara Della Mea (ITA), Alex Tilley (USA)...