Ski alpin - Slalom de Wengen (H) : Kristoffersen meilleur temps, Noël en embuscade, Pinturault loin derrière

Après les deux descentes de vendredi et samedi, la station suisse de Wengen accueillait un slalom ce dimanche, le premier d'une série de trois en neuf jours (Kitzbühel le 23, Schladming le 25) avant les JO de Pékin. Et c'est le Norvégien Henrik Kristoffersen qui s'est montré le plus rapide de la première manche. Parti avec le dossard 1 dans de bonnes conditions météo sur le tracé dessiné par le coach français, il a devancé de onze centièmes l'Autrichien Manuel Feller. Les deux hommes étaient vraiment les plus forts de cette première manche, car la concurrence a été reléguée loin derrière. Leader de la Coupe du Monde de slalom, le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag a pris la troisième place, mais à 58 centièmes de son compatriote. Derrière, c'est très serré, avec cinq skieurs qui se tiennent en quatre dixièmes. Parmi eux, Clément Noël. Après ses ratés de Madonna di Campiglio et Adelboden, le vainqueur du premier slalom de la saison (à Val d'Isère) a de la pression sur les épaules, et il a pris la quatrième place, à 62 centièmes de Kristoffersen, en ne commettant pas de grosses fautes mais sans prendre de risques. Si la victoire semble assez inaccessible (sauf abandon de Kristoffersen), le podium est en revanche tout à fait envisageable. Pour Alexis Pinturault, en revanche, il faudra plus qu'un miracle. Le vainqueur du dernier gros globe de cristal n'a jamais été dans le rythme lors de cette première manche et a fini à 1"42 du vainqueur, au-delà de la quinzième place. Il disputera bien la deuxième manche (à partir de 13h30) mais devra sans doute ce contenter de viser un Top 10.



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE WENGEN (SUISSE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 16 janvier 2022

1- Henrik Kristoffersen (NOR) en 51"27

2- Manuel Feller (AUT) à 0"11

3- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"58

4- Clément Noël (FRA) à 0"62

5- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0"62

6- Marco Schwarz (AUT) à 0"83

7- Alex Vinatzer (ITA) à 0"87

8- Daniel Yule (SUI) à 0"88

9- Giuliano Razzoli (ITA) à 1"01

10- Tanguy Nef (SUI) à 1"05

...

18- Alexis Pinturault (FRA) à 1"42

...



Abandons : Théo Letitre (FRA) , Paco Rassat (FRA) , Kristoffer Jakobsen (SUE), Timon Haugan (NOR), Simon Maurberger (ITA)...