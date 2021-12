«J'avais hâte de savoir ce que je valais en slalom actuellement. Je vais en profiter, c'est un peu d'émotions de gagner ici»

🏆 Clément Noël s'impose à Val d'Isère dans une ambiance dingue #lequipeSKI



Nef enfourche la première porte !

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE VAL D'ISERE (FRANCE)

Classement final - Dimanche 12 décembre 2021

Clément Noël (FRA) en 1'30"52



Sentiments

Coup d'arrêt pour Pinturault



Déception et colère d'Alexis Pinturault sur le slalom, qui compte 2,73 secondes de retard ! #lequipeSKI

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE VAL D'ISERE (FRANCE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 12 décembre 2021

Clément Noël (FRA) en 44"51

Alexis Pinturault (FRA), Théo Letitre (FRA

Steven Amiez (FRA)

Victor Muffat-Jeandet (FRA)

La première victoire française de l'hiver est pour... Clément Noël ! Le slalomeur né dans les Vosges mais sociétaire du club de Val d'Isère ne pouvait pas rêver mieux qu'une victoire à domicile pour le premier slalom de la saison, devant un public de retour ce week-end alors qu'il était absent l'an passé, et tout acquis à cause.Alors que la deuxième manche avait livré beaucoup de surprises jusque-là, Noël n'a pas tremblé au moment de refermer le portillon de départ (ce qui lui est parfois arrivé par le passé) a signé une manche parfaite, ne donnant même pas l'impression d'être à fond. Il remporte ainsi le neuvième slalom de sa carrière, à seulement 24 ans, et devient ainsi le deuxième slalomeur français de l'histoire.A la deuxième place, on retrouve Kristoffer Jakobsen qui monte, à 27 ans, sur le premier podium de sa carrière. Le Croate Filip Zubcic, habitué des podiums en géant, finit quant à lui troisième à 1"85 et signe son premier podium en slalom. S'ils ont pu s'immiscer dans le Top 3, c'est parce que ceux qui étaient les plus attendus (à part Noël, bien sûr) se sont ratés., et que Tanguy Nef, quatrième, a enfourché la toute première porte ! Des malheurs qui font le bonheur de Clément Noël, qui prend la tête de la Coupe du Monde de slalom. Marco Odermatt, absent ce dimanche, reste en tête du classement général. Prochain rendez-vous pour les meilleurs skieurs du monde : à Val Gardena pour un Super-G samedi et une descente dimanche.2- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 1"403- Filip Zubcic (CRO) à 1"854- Daniel Yule (SUI) à 1"895- Dave Ryding (USA) à 1"906- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 1"997- Armand Marchant (BEL) à 2"028- Atle Lie McGrath (NOR) à 2"159- Giuliano Razzoli (ITA) à 2"1710- Lucas Braathen (NOR) à 2"50...Alex Vinatzer (ITA), Tanguy Nef (SUI), Manuel Feller (AUT), Sandro Simonet (SUI)...mitigés pour l'équipe de France à l'issue de la première manche du slalom de Val d'Isère. Clément Noël a certes signé le meilleur temps, mais Alexis Pinturault a quant à lui été éliminé. Parti avec le dossard 7, dans de très bonnes conditions et devant un fervent public,Il s'impose au final avec douze centièmes d'avance sur l'Italien Alex Vinatzer et 17 sur le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, et refermera donc le portillon de départ de la deuxième manche, qui débutera à 13h00. Un autre Français pensait avoir terminé dans le Top 10. Victor Muffat-Jeandet avait en effet fini sixième à 53 centièmes de son compatriote, mais le jury l'a ensuite disqualifié pour avoir enfourché la 47eme porte.Alexis Pinturault ne verra pas non plus la deuxième manche. Le vainqueur du gros globe 2021, habitué au "ça passe ou ça casse" lorsqu'il dispute le slalom de Val d'Isère (victoire en 2012 et 2019, élimination en 2010, 2013, 2015, 2016, 2017), s'est raté. Auteur d'une première faute sur le haut du parcours,Avec 2"90 de retard sur Clément Noël, il finit 40eme et ne disputera donc pas la deuxième manche, réservée aux 30 premiers. Un coup d'arrêt alors qu'il avait l'occasion de faire une bonne opération au classement général, les trois skieurs qui le précèdent (Odermatt, Mayer, Kilde) étant absents ce dimanche.2- Alex Vinatzer (ITA) à 0"123- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"174- Tanguy Nef (SUI) à 0"415- Manuel Feller (AUT) à 0"466- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 0"81- Filip Zubcic (CRO) à 0"818- Sandro Simonet (SUI) à 0"989- Daniel Yule (SUI) à 1"00- Dave Ryding (USA) à 1"00...), Alexander Khoroshilov (RUS)Luca Aerni (SUI), Loïc Meillard (SUI),...