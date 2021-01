SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Slalom hommes de Schladming - Mardi 26 janvier 2021

3- Alexis Pinturault (FRA) à 0”82

4- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 1”09

5- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 1”10

6- Albert Popov (BUL) à 1”54

7- Alexander Khoroshilov (RUS) à 1”57

12- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 2”20

21- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 3”81



Lizeroux, c'est fini !



🇫🇷 😍 👏 ADIEU L'ARTISTE ! 👏 😍 🇫🇷

Le Français Julien Lizeroux vient certainement de finir la dernière course de sa carrière lors du slalom Schladming, il ne se qualifiera pas pour la seconde manche, mais MERCI POUR TOUT JULIEN ! 💙🤍❤️ pic.twitter.com/zg7Ow18VW3



— Eurosport France (@Eurosport_FR) January 26, 2021

8- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1”50

11- Alexis Pinturault (FRA) à 1”73

...

23- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 2”54

35- Julien Lizeroux (FRA) à 3”37

2- Clément Noël (FRA) à 0”688- Manfred Moelgg (ITA) à 1”589- Loïc Meillard (SUI) à 1”6710- Adrian Pertl (AUT) à 1”78...Si vous avez raté la première manche...Disputé en nocturne et sous la neige, le slalom de Schladming a vu le local Manuel Feller, premier à s'élancer à huis clos sur la neige autrichienne qui accueille habituellement près de 50 000 personne dans la zone d'arrivée, signer le meilleur temps, devant le surprenant Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, relégué à 39 centièmes, tandis qu'un autre Autrichien Michael Matt complète le podium provisoire, à 67 centièmes de Feller. Le suspense reste donc entier avant la seconde manche, plus tard dans la soirée (20h45), notamment en ce qui concerne les Tricolores.Ce devrait être plus compliqué pour Jean-Baptiste Grange, déjà vainqueur à Schladming, et 8eme de cette première manche, mais à près de deux secondes (1”50) de Feller, comme pour le leader du classement général de la Coupe du Monde Alexis Pinturault, 11eme à 1”73. Toutefois, comme leur jeune compatriote, les deux hommes peuvent espérer ajouter un nouveau succès à leur palmarès, déjà impressionnant. Pour son ultime apparition, Julien Lizeroux, qui avait annoncé lundi que cette course serait sa dernière, rêvait, lui, de se hisser en seconde manche pour la première fois cette saison. Ce ne sera pas le cas. Le Plagnard termine 35eme. Sa carrière est officiellement terminée. Et quelle carrière ! Cela valait bien des bisous enneigés adressés à la caméra et de longues secondes passées dans la zone d'arrivée à apprécier les derniers moments d'une si longue histoire. Une si belle histoire.2- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0”393- Michael Matt (AUT) à 0”674- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0”705- Clément Noël (FRA) à 0”796- Marco Schwarz (AUT) à 0”897- Manfred Moelgg (ITA) à 0”999- Albert Popov (BUL) à 1”5110- Alexander Khoroshilov (RUS) à 1”62