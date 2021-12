Ski alpin - Slalom de Madonna di Campiglio (H) : Noël assomme la première manche

Il y a dix jours, il avait remporté le slalom de Val d'Isère en survolant les deux manches. Ce mercredi, Clément Noël a déjà fait la moitié du chemin vers une nouvelle victoire en Coupe du Monde, en remportant avec brio la première manche du slalom de Madonna di Campiglio. Sous les lumières artificielles de la piste italienne, le Vosgien, parti avec le dossard n°5, n'a pas commis la moindre erreur, dans son style tout en fluidité. Au final, il a devancé de 53 centièmes le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag et de 70 le Suédois Kristoffer Jakobsen, et refermera donc le portillon de départ de la deuxième manche, qui débutera à 20h45. Le skieur de 24 ans semble bien parti pour décrocher une dixième victoire en carrière et s'envoler en tête du classement de la discipline. Seulement six skieurs se tiennent dans la même seconde que Noël, et notamment Alexis Pinturault, cinquième à un dixième du podium provisoire, après être parti avec le dossard 1. Passé à côté de ses derniers géants, le vainqueur de la Coupe du Monde 2021 espère retrouver la confiance grâce au slalom. Victor Muffat-Jeandet termine quant à lui aux portes du Top 10. A noter l'abandon de Marco Schwarz, vainqueur de la Coupe du Monde de slalom la saison passée.



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE MADONNA DI CAMPIGLIO (ITALIE)

Classement de la 1ere manche - Mercredi 22 décembre 2021

1- Clément Noël (FRA) en 45"73

2- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"53

3- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 0"70

4- Dave Ryding (GBR) à 0"73

5- Alexis Pinturault (FRA) à 0"80

6- Alex Vinatzer (ITA) à 0"92

7- Henrik Kristoffersen (NOR) à 1"34

8- Luca Aerni (SUI) à 1"38

9- Albert Popov (BUL) à 1"45

10- Timon Haugan (NOR) à 1"52

...

12- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"58

...



Abandons : Augustin Bianchini (FRA), Marco Schwarz (AUT), Manuel Feller (AUT), Linus Strasser (ALL), Tanguy Nef (SUI)...



Eliminés après la première manche : Théo Letitre (FRA) , Sandro Simonet (SUI), Zan Kranjec (SLO), Marc Digruber (AUT)...