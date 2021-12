Plus d'informations à suivre.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE LIENZ (AUTRICHE)

Classement final - Mercredi 29 décembre 2021

1- Petra Vlhova (SLQ) en 1'42”10

2- Katharina Liensberger (AUT) à 0”51

2- Michelle Gisin (SUI) à 0”68

4- Katharina Truppe (AUT) à 0”78

5- Wendy Holdener (SUI) à 1”04

6- Katharina Gallhuber (AUT) à 1”40

7- Camille Rast (SUI) à 1”48

8- Mina Holtmann (NOR) à 1”49

9- Laurence St. Germain (CAN) à 1”52

10- Sara Hector (SUE) à 1”60

...



Si vous avez manqué la première manche...



Quand Mikaela Shiffrin n'est pas là, Petra Vlhova danse. Ce mercredi matin, la Slovaque a en effet dominé de peu la première manche du slalom de Lienz avec un chrono de 51”53. Après avoir profité l'absence de l'Américaine, touchée par le coronavirus, dans la matinée, elle devra confirmer pour s'adjuger la victoire en Autriche. Car, avant la seconde manche qui débutera à partir de 13h, Vlhova a fait donc légèrement mieux que la Suissesse Michelle Gisin (à 0”08), alors que l'Autrichienne Katharina Liensberger complète pour le moment le podium (à 0”27). Cette dernière pourrait d'ailleurs être la belle surprise du jour devant son public. Pour sa part, la grande favorite du jour a donc assuré l'essentiel mais ne devra pas se relâcher un peu plus tard car la concurrence n'est pas loin.

Un sur deux pour les Bleues

Comme en atteste ce top 12 qui se tient en moins d'une seconde, l'Italienne Federica Brignone (12eme) pointant à 0”99 de la tête. A noter également, les bons temps de certains dossards, comme la Suissesse Camille Rast (4eme, à 0”53) ou encore la Suédoise Elsa Fermbaeck (8eme, à 0”82), présentes toutes les deux parmi les dix premières de la première manche. Du côté des Françaises, si la Niçoise Nastasia Noens (25eme, à 1”72) verra bien la seconde manche, ce n'est pas le cas de Marie Lamure. La jeune skieuse de Courchevel (20 ans) a terminé à la 33eme position (à 2”13) et rate donc le top 30 pour seulement 17 centièmes.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE LIENZ (AUTRICHE)

Classement de la 1ere manche - Mercredi 29 décembre 2021

1- Petra Vlhova (SLQ) en 51”53

2- Michelle Gisin (SUI) à 0”08

3- Katharina Liensberger (AUT) à 0”27

4- Camille Rast (SUI) à 0”53

5- Mina Holtmann (NOR) à 0”58

6- Erin Mielzynski (CAN) à 0”68

7- Laurence St. Germain (CAN) à 0”77

8- Elsa Fermbaeck (SUE) à 0"82

9- Anna Swenn-Larsson (SUE) à 0”84

10- Martina Dubovska (RTC) à 0”98

...

25- Nastasia Noens (FRA) à 1”72

33- Marie Lamure (FRA) à 2”13