On attendait un magnifique duel entre Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin pour le premier slalom de la saison, à Levi, et il a bien eu lieu ! La Slovaque et l'Américaine ont régalé entre les piquets finlandais, et au final, c'est la tenante du gros globe qui a eu le dernier mot. Victorieuse de la première manche, en journée, avec onze centièmes d'avance sur Shiffrin, Vlhova a confirmé lors de la deuxième, qui s'est déroulée une fois la nuit tombée, et l'emporte de 31 centièmes. La skieuse de 26 ans, qui refermait le portillon de départ, a signé une manche parfaite, sans la moindre erreur et tout en efficacité, pour aller signer sa première victoire de la saison, la treizième de sa carrière en slalom, et sa 21eme au total. Shiffrin, touchée au dos ces dernières semaines, doit se contenter d'un 108eme podium, mais nul doute qu'elle souhaitera prendre sa revanche dès dimanche, puisqu'un nouveau slalom féminin est prévu du côté de Levi.

La surprise Duerr

A la troisième place, derrière les deux ogresses du ski féminin, on retrouve Lena Duerr qui, à 30 ans, décroche son tout premier podium dans une épreuve hors parallèle ou city event. La skieuse allemande, auteure du deuxième meilleur temps de la deuxième manche, termine à 84 centièmes de Vlhova, mais a envoyé un message fort pour la suite de la saison. Idem pour la Slovène de 24 ans Andreja Slokar qui, après sa victoire sur le parallèle de Lech la semaine dernière, confirme en prenant la quatrième place, à 1"13. Katharina Liensberger, victorieuse du petit globe du slalom la saison passée, déçoit un peu en revanche, avec une sixième place. Côté français, Nastasia Noens était la seule à s'être qualifiée pour la deuxième manche. Elle a terminé avant-dernière, à 3"53 de Vlhova. Suite à ce premier slalom de la saison, la Slovaque prend bien sûr la tête de la Coupe du Monde de la spécialité, mais c'est Shiffrin qui est en tête du classement général, avec 12 points d'avance sur Slokar et 20 sur Vlhova.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE LEVI (FINLANDE)

Classement final - Samedi 20 novembre 2021



1- Petra Vlhova (SLQ) en 1'46"19

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"31

3- Lenna Duerr (ALL) à 0"84

4- Andreja Slokar (SLO) à 1"12

5- Anna Swenn Larsson (SUE) à 1"13

6- Katharina Liensberger (AUT) à 1"28

7- Wendy Holdener (SUI) à 1"50

8- Michelle Gisin (SUI) à 1"63

9- Sara Hector (SUE) à 1"92

10- Thea Louise Stjernesund (NOR) à 2"01

26- Nastasia Noens (FRA) à 3"53

Abandons : Maria Therese Tviberg (NOR), Paula Moltzan (USA), Kristin Lysdahl (NOR)



Si vous avez manqué la première manche :



Cette fois, c’est vraiment parti pour la saison de ski ! Après un géant d’ouverture à Sölden il y a un mois et un parallèle à Lech la semaine passée qui n’a pas emballé les foules, la Coupe du Monde entre dans son rythme de croisière, avec désormais deux courses par week-end. En cette fin de semaine, c’est à Levi, en Finlande, que les meilleures slalomeuses du monde ont rendez-vous. Et elles ont été au rendez-vous de la première manche ! Lors de ce run qui s’est déroulé dans des conditions optimales malgré une température de -4°c, c’est Petra Vlhova, la tenante du gros globe, victorieuse de quatre slaloms la saison passée, qui s’est montrée la plus rapide avec son dossard n°2. Mais elle n’a devancé que de onze centièmes sa grande rivale Mikaela Shiffrin, qui veut faire son retour au tout premier plan cette saison en disputant les épreuves techniques et de vitesse. Même si elle a été diminuée par des douleurs au dos ces dernières semaines, l’Américaine a fait mieux que résister et le duel s’annonce palpitant lors de la deuxième manche, qui débutera à 13h30.

Les Françaises à plus de deux secondes

Derrière, les poursuivantes sont un peu loin. La Slovène Andreja Slokar, victorieuse de sa toute première épreuve de Coupe du Monde la semaine dernière à Lech, a pris la troisième place à 48 centièmes de Vlhova, et la Suédoise Anna Swenn Larsson la quatrième à 55 centièmes. Tenante du petit globe du slalom (2 victoires et 8 podiums la saison passée), l’Autrichienne Katharina Liensberger a un peu déçu, en prenant la sixième place à 72 centièmes. Côté français, Nastasia Noens et Doriane Escané ont fini à plus de deux secondes, et seule Noens verra la deuxième manche. Marie Lamure, âgée de 20 ans, a terminé quant à elle à plus de quatre secondes pour sa troisième course en Coupe du Monde.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE LEVI (FINLANDE)

Classement de la 1ere manche - Samedi 20 novembre 2021

1- Petra Vlhova (SLQ) en 52"15

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"11

3- Andreja Slokar (SLO) à 0"48

4- Anna Swenn Larsson (SUE) à 0"55

5- Michelle Gisin (SUI) à 0"70

6- Katharina Liensberger (AUT) à 0"72

- Lenna Duerr (ALL) à 0"72

8- Wendy Holdener (SUI) à 0"93

9- Sara Hector (SUE) à 1"11

10- Thea Louise Stjernesund (NOR) à 1"19

25- Nastasia Noens (FRA) à 2"01

Eliminées après la première manche : Doriane Escané (FRA), Marie Lmure (FRA) , Roni Remme (CAN), Marta Rosetti (ITA), Marta Bassino (ITA), Mélanie Meillard (SUI)...



Abandons : Mina Fuerst Holtmann (NOR), Meta Hrovat (SLO), Elsa Fermbaeck (SUE)...