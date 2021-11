Ski alpin - Slalom de Levi (F) : Vlhova devance encore Shiffrin

Le doublé pour Petra Vlhova ? Alors que la Coupe du Monde de ski alpin féminin fait étape ce week-end à Levi, en Finlande, pour deux slaloms, la Slovaque a remporté le premier samedi, et a signé le meilleur temps de la première manche du deuxième, dimanche. Pourtant, la gagnante du gros globe 2021 partait avec deux désavantages sur sa grande rivale Mikaela Shiffrin, qu'elle avait battue de 31 centièmes la veille : elle partait avec le dossard 7, contre le 1 pour la skieuse du Colorado, et c'est le coach américain qui avait tracé la manche. Malgré tout, cela n'a pas empêché Vlhova de réussir un run impeccable et de s'imposer avec 18 centièmes d'avance sur sa rivale. Une fois de plus, la deuxième manche, qui se déroulera à partir de 13h30 en nocturne, promettra beaucoup.

Swenn Larsson et Duerr confirment

A la troisième place, on retrouve la Suissesse Michelle Gisin, seulement huitième samedi, mais qui a signé une très belle manche, pour finir à 36 centièmes de Vlhova. Anna Swenn Larsson, cinquième samedi pour sa première course depuis février 2020, suit au classement, à un centième de Gisin, et confirme qu'elle est revenue à un excellent niveau. Elle a devancé la surprenante Norvégienne Maria Therese Tviberg, partie avec le dossard 46, et Lena Duerr, qui est montée samedi sur son premier podium de Coupe du Monde hors épreuve parallèle ou city-event. Au final, les dix premières de la manche se tiennent en moins d'une seconde. La meilleure slalomeuse française, Nastasia Noens, a quant à elle fini à 1"81 de Vlhova, la faute à une erreur en milieu de run, mais verra la deuxième manche. Marie Lamure a été éliminée, alors que Doriane Escané a abandonné.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE LEVI (FINLANDE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 21 novembre 2021

1- Petra Vhlova (SLQ) en 52"14

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"18

3- Michelle Gisin (SUI) à 0"36

4- Anna Swenn Larsson (SUE) à 0"37

5- Maria Therese Tviberg (NOR) à 0"52

6- Lena Duerr (ALL) à 0"66

7- Martina Dubovska (RTC) à 0"73

8- Katharina Huber (AUT) à 0"81

9- Wendy Holdener (SUI) à 0"84

10- Katharina Liensberger (AUT) à 0"94

...

23- Nastasia Noens (FRA) à 1"81

...



Abandons : Doriane Escané (FRA) , Franziska Gritsch (AUT), Mina Fuerst Holtmann (NOR), Ali Nullmeyer (CAN)...



Eliminées après la première manche : Marie Lamure (FRA) , Lara Della Mea (ITA), Marta Bassino (ITA), Amelia Smart (CAN)...