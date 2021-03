Ski alpin - Slalom de Kranjska Gora (H) : Les Français dominent la première manche

Quelle belle première manche pour les Français lors du slalom de Kranjska Gora, l'avant-dernier de la saison ! Ils sont trois à s'être classés dans le Top 5, et Clément Noël a même réussi le meilleur temps, en 49"30. Le skieur vosgien n'a pas été perturbé par la neige qui tombait abondamment sur la piste slovène et a livré une très belle première manche. Mais cela lui est souvent arrivé cette saison, et il faudra désormais confirmer en deuxième manche (qui débutera à 12h30), lui qui n'a remporté qu'un seul slalom lors de l'exercice 2020-21, à Chamonix. Noël a devancé de 49 centièmes le Norvégien Henrik Kristoffersen et de 56 centièmes le Suisse Ramon Zenhaeusern, qui complètent ce podium provisoire.

Pinturault veut des gros points

Mais deux autres Français sont en embuscade : Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet. Le leader de la Coupe du Monde, qui veut glaner de gros points ce dimanche pour creuser l'écart sur Marco Odermatt, absent, a pris une belle quatrième place de la première manche, preuve que le "coup de massue", comme il n'a dit lui-même, qu'il a reçu samedi lors du géant où il a fini quatrième pendant qu'Odermatt triomphait, est oublié. Victor Muffat-Jeandet espère quant à lui signer un troisième Top 5 cette saison, voire mieux, puisqu'il n'est qu'à cinq centièmes du podium provisoire. Jean-Baptiste Grange, pour l'avant-dernier slalom de sa carrière (à condition qu'il finisse dans le Top 25 mondial de la discipline pour se qualifier pour les finales de Lanzerheide la semaine prochaine), disputera également la deuxième manche, en ayant fini à 2"38 de Noël. Ce ne sera en revanche pas le cas de Théo Letitre ni de Steven Amiez



COUPE DU MONDE / SLALOM DE KRANJSKA GORA (SLOVENIE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 14 mars 2021

1- Clément Noël (FRA) en 49"30

2- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0'49

3- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0"56

4- Alexis Pinturault (FRA) à 0"58

5- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 0"61

6- Marco Schwarz (AUT) à 0"76

7- Loïc Meillard (SUI) à 0"97

8- Michael Matt (AUT) à 1"12

9- Daniel Yule (SUI) à 1"43

10- Alex Vinatzer (ITA) à 1"46

...

18- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 2"38

...



Abandons : Tanguy Nef (SUI), Sandro Simonet (SUI), Giuliano Razzoli (ITA), Marc Digruber (AUT), Steven Amiez (FRA) ...