La reine du slalom, c'est définitivement elle. Ce dimanche après-midi, la Slovaque Petra Vlhova s'est adjugée le slalom de Kranjska Gora en Slovénie, comptant pour la Coupe du Monde féminine de ski alpin. Son cinquième succès en six slaloms déjà disputés cette saison. Celle qui a remporté le seul slalom qui lui a donc échappé cette saison, du côté de Killington aux Etats-Unis à la fin du mois de novembre dernier, à savoir l'Américaine Mikaela Shiffrin, a enfourché dans cette seconde manche, après avoir signé le troisième temps de la première manche.

29eme podium mais toujours pas de victoire en slalom pour Holdener

Finalement, la dauphine du jour de Vlhova est donc la Suissesse Wendy Holdener, qui avait pourtant terminé en tête de la première manche, mais pour la seconde, il lui a donc manqué 23 petits centièmes pour créer l'exploit et devancer sa dauphine de la première manche. Holdener, vice-championne olympique en titre de la spécialité, est toujours à la recherche de sa première victoire dans cette discipline en Coupe du Monde. Mais avec ce 29eme podium, elle établit un record. Quant à la troisième place du jour, elle revient à la Suédoise Anna Swenn Larsson.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE KRANJSKA GORA (SLOVENIE)

Classement final - Dimanche 9 janvier 2022

1- Petra Vlhova (SLQ) en 1'44‘’29

2- Wendy Holdener (SUI) à 0‘’23

3- Anna Swenn Larsson (SUE) à 1‘’06

4- Lena Duerr (ALL) à 1‘’06

5- Ana Bucik (SLO) à 1‘’65

6- Ali Nullmeyer (CAN) à 2‘’15

7- Katharina Truppe (AUT) à 2‘’46

8- Katharina Gallhuber (AUT) à 2‘’50

9- Erin Mielzynski (CAN) à 2‘’63

10- Sara Hector (SUE) à 2‘’67

...

16- Nastasia Noens (FRA) à 3‘’02

27- Kenza Lacheb (FRA) à 5‘’05

...



Abandons : Katharina Liensberger (AUT) et Mikaela Shiffrin (USA).



Si vous avez manqué la première manche :

On ne l'attendait pas forcément à cette position. Ce dimanche matin, Wendy Holdener, partie avec le dossard numéro cinq, a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Kranjska Gora en Slovénie, comptant pour la Coupe du Monde féminine de ski alpin. Dans un temps de 51‘’49, la Suissesse a devancé la Slovaque Petra Vlhova, qui échoue à huit petits centièmes, alors que l'Américaine Mikaela Shiffrin, troisième temps du jour, accuse un retard de 25 centièmes après avoir commis une petite faute.

Holdener est vice-championne olympique de la spécialité

Depuis le début de cette saison 2021-2022 de ski alpin, cinq slaloms ont déjà été disputés, pour un bilan de quatre victoires pour la Slovaque, contre un succès pour l'Américaine. Pour savoir si les deux athlètes vont encore se jouer la gagne, il faudra patienter jusqu'à 12h30 et la deuxième manche. A moins que Wendy Holdener conserve sa solidité et ne vienne encore plus jouer les trouble-fêtes. Auteur de trois victoires en Coupe du Monde, la Suissesse, vice-championne olympique en titre de la spécialité, va devoir s'accrocher si elle veut soulever les bras pour la première fois depuis le combiné de Lenzerheide en 2017-2018. Pour ce qui est de la France, deux des trois Tricolores ont pris place dans le Top 30, dont Nastasia Noens, 18eme temps de cette première manche.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE KRANJSKA GORA (SLOVENIE)

Classement à l'issue de la première manche - Dimanche 9 janvier 2022

1- Wendy Holdener (SUI) en 51‘’49

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0‘’08

3- Mikaela Shiffrin (USA) à 0‘’25

4- Lena Duerr (ALL) à 0‘’53

5- Katharina Liensberger (AUT) à 0‘’85

6- Anna Swenn Larsson (SUE) à 0‘’91

7- Amelia Smart (CAN) à 0‘’99

8- Ana Bucik (SLO) à 1‘’38

9- Ali Nullmeyer (CAN) à 1‘’41

- Katharina Truppe (AUT) à 1‘’41

...

18- Nastasia Noens (FRA) à 2‘’16

28- Kenza Lacheb (FRA) à 2‘’69

...



Non qualifiées pour la seconde manche : Neja Dvornik (SLO), Asa Ando (JAP), Meta Hrovat (SLO), Marie Lamure (FRA) ...



Abandons : Michelle Gisin (SUI), Martina Dubovska (RTC), Maria Therese Tviberg (NOR)...