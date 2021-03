Troisième victoire en Coupe du monde de la saison pour Mikaela Shiffrin ! Après le géant de Courchevel et le slalom de Flachau, l'Américaine, qui fêtera ses 26 ans dans une semaine, s'est imposée lors du slalom de Jasna, en Slovaquie, sur les terres de sa grande rivale Petra Vlhova. Deuxième de la première manche à 27 centièmes de la Slovaque, elle a réussi une excellent deuxième manche, en prenant les risques qu'il fallait, pour finalement l'emporter de 34 centièmes. Vlhova n'a pas commis de grosses erreurs non plus sur ce tracé qui n'aura vu qu'un total de huit abandons, mais elle était tout simplement un peu moins rapide. Mikaela Shiffrin décroche sa 45eme victoire en slalom et la 69eme au total en Coupe du Monde. Elle revient ainsi à treize victoires de la recordwoman, Lindsey Vonn. C'est la Suissesse Wendy Holdener qui a terminé troisième, mais à plus d'une demi-seconde, devant la championne du monde en titre de la discipline, Katharina Liensberger. Seule Française présente en deuxième manche, Nastasia Noens a gagné quatre places pour finir 20eme, à 4"44 de Shiffrin.

Du suspense pour les globes !

Suite à ce résultat, Petra Vlhova reste en tête de la Coupe du Monde de slalom, mais elle ne compte plus que 45 points d'avance sur Mikaela Shiffrin, alors qu'il reste encore trois slaloms au programme et donc 300 points à prendre au maximum. Mais Katharina Liensberger (à 70 points de Vlhova), Michelle Gisin (à 105 points) et Wendy Holdener (à 175 points) peuvent toujours mathématiquement croire au petit globe. Au classement général, la Slovaque revient à 107 points de Lara Gut-Behrami, absente ce samedi, à sept courses de la fin. Dimanche, c'est un géant qui sera au programme, toujours à Jasna.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE JASNA (SLOVAQUIE)

Classement final - Samedi 6 mars 2021

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 1'44"28

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0"34

3- Wendy Holdener (SUI) à 0"52

4- Katharina Liensberger (AUT) à 1"42

5- Michelle Gisin (SUI) à 2"24

6- Ana Bucik (SLO) à 3"07

7- Martina Peterlini (ITA) à 3"32

8- Martina Dubovska (RTC) à 3"54

9- Andreja Slokar (SLO) à 3"55

10- Laurence Saint-Germain (CAN) à 3"59

...

20- Nastasia Noens (FRA) à 4"44

...



Abandons : Charlotta Saefvenberg (SUE), Mélanie Meillard (SUI), Katharina Huber (AUT)



Si vous avez manqué la première manche :



Petra Vlhova espère profiter du slalom de Jasna, dans son pays, pour reprendre de précieux points à Lara Gut-Behrami, absente ce samedi, en tête de la Coupe du Monde, et la Slovaque est bien partie. Elle a en effet réussi le meilleur temps de la première manche, avec 27 centièmes d'avance sur Mikaela Shiffrin et 40 sur Wendy Holdener. Partie avec le dossard 1, Vlhova a profité de cette piste en parfait état pour réussir une course sans faute. Elle n'a d'ailleurs pas été la seule, puisque seulement cinq slalomeuses sur les 57 au départ ont abandonné. Mais elle était bien la plus rapide, et espère bien confirmer cela lors de la deuxième manche, qui débutera à 12h30. Elle sont quatre à se tenir en une secondes (la championne du monde Katharina Liensberger est quatrième à 91 centièmes) et ce sont elles qui devraient donc lutter pour le podium. A moins que l'Américaine Paula Moltzan, surprenante sixième avec son dossard 26, ne s'en mêle aussi. Côté français, elles n'étaient que deux au départ, et Doriane Escané a été l'une des rares à abandonner, tandis que Nastasia Noens a pris la 24eme place à 2"81 de Vlhova. La Niçoise a toutefois assuré l'essentiel en se qualifiant pour la deuxième manche.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE JASNA (SLOVAQUIE)

Classement de la 1ere manche - Samedi 6 mars 2021

1- Petra Vlhova (SLQ) en 51"64

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"27

3- Wendy Holdener (SUI) à 0"40

4- Katharina Liensberger (AUT) à 0"91

5- Michelle Gisin (SUI) à 1"29

6- Paula Moltzan (USA) à 1"72

7- Chiara Mair (AUT) à 1"82

8- Katharina Huber (AUT) à 1"93

9- Martina Dubovska (RTC) à 1"98

10- Melanie Meillard (SUI) à 2"05

...

24- Nastasia Noens (FRA) à 2"81

...



Non qualifiées pour la deuxième manche : Marie-Theres Sporrer (AUT), Mina Fuerst Holtmann (NOR), Asa Ando (JAP)...

Abandons : Doriane Escané (FRA) , Maria Shkanova (BIE), AJ Hurt (USA), Amelia Smart (CAN)