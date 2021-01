Pinturault prend le large

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE FLACHAU (AUTRICHE)

Classement final - Dimanche 17 janvier 2021



Alexis Pinturault (FRA) à 0"95



Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 2"41



Jean-Baptiste Grange (FRA) à 2"43

Les Autrichiens en force



Roi du slalom géant, Alexis Pinturault est également capable de briller en slalom ! Le leader du classement général de la Coupe du Monde est monté sur le neuvième podium de sa carrière en slalom (le premier de sa saison) en terminant troisième à Flachau. Huitième de la première manche, il a réussi une très belle remontée pour finir sur le podium, à 95 centièmes du vainqueur, Sebastian Foss-Solevaag.Il devient ainsi le sixième slalomeur différent à remporter une course cette saison. C'est l'Autrichien Marco Schwarz qui termine deuxième, à 76 centièmes, alors que son compatriote Manuel Feller, vainqueur samedi, a commis une grosse faute dans la deuxième manche, à la limite de la chute, et a terminé 17eme. Juste devant les deux autres Français, Victor Muffat-Jeandet et Jean-Baptiste Grange. A noter également la onzième place d'AJ Ginnis, qui est tout simplement devenu le premier skieur grec à inscrire des points en Coupe du Monde. Il est né il y a 26 ans à Athènes, avant de vivre en Autriche puis aux Etats-Unis.Suite à cette course, Marco Schwarz prend le dossard rouge de leader de la Coupe du Monde de slalom, devant Manuel Feller et Sebastian Foss-Solevaag (Noël est 7eme, Pinturault 8eme), alors qu'Alexis Pinturault s'envole au classement général de la Coupe du Monde,Sauf blessure, le gros globe lui tend les bras ! Le week-end, c'est la vitesse qui sera au programme, dans la mythique station de Kitzbühel, avec deux descentes et un Super-G.2- Marco Schwarz (AUT) à 0"763-4- Loïc Meillard (SUI) à 1"145- Fabio Gstrein (AUT) à 1"156- Luca Aerni (SUI) à 1"317- Henrik Kristoffersen (NOR) à 1"368- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 1"399- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 1"6610- Michael Matt (AUT) à 1"81...18-19-...Abandons : Simon Maurberger (ITA), Tanguy Nef (SUI), Alex Vinatzer (ITA), Alexander Khoroshilov (RUS)Alors que les cinq premiers slaloms de la saison ont été remportés par cinq skieurs différents, Sebastian Foss-Solevaag pourrait bien être le sixième à inscrire son nom au palmarès. Le Norvégien a en effet signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Flachau, en Autriche, lui qui avait pris la quatrième place finale samedi.Mais parmi eux, on ne retrouve pas Clément Noël, deuxième la veille. Le Vosgien de 23 ans, qui avait remporté les premières manches des trois derniers slaloms (Zagreb, Adelboden, Flachau), a commis une faute d'intérieur alors qu'il était très bien parti. Il ne verra donc pas la deuxième manche, prévue à 13h45.Les Autrichiens ont brillé lors de cette première manche, et ils sont trois à se classer derrière Sebastian Foss-Solevaag : Fabio Gstrein (parti avec le dossard 18), le vainqueur de samedi Manuel Feller (dossard 15) et Marco Schwarz, qui se tiennent en sept centièmes.. Alexis Pinturault a également signé une très belle première manche, en finissant à 68 centièmes du meilleur temps. La deuxième manche s'annonce plus serrée que jamais !2- Fabio Gstrein (AUT) à 0"273- Manuel Feller (AUT) à 0"294- Marco Schwarz (AUT) à 0"345- Loïc Meillard (SUI) à 0"356- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"517- Luca Aerni (SUI) à 0"608-9- Dave Ryding (GBR) à 0"8110- Alexander Khoroshilov (RUS) à 0"88...14-25-..., Filip Zubcic (CRO), Marc Digruber (AUT), Sandro Simonet (SUI)..., Linus Strasser (ALL), Christian Hirschbuehl (AUT)...