La première victoire française de la saison en slalom attendra ! Clément Noël, qui avait remporté la première manche à Flachau, n'a pas réussi à s'imposer, mais il a tout de même fait beaucoup mieux qu'à Zagreb et à Adelboden, puisqu'il est parvenu à monter sur son premier podium de la saison, le onzième de sa carrière. Le Vosgien de 23 ans a terminé deuxième à 43 centièmes de Manuel Feller et ce résultat devrait lui redonner confiance pour la suite. L'Autrichien de 28 ans a signé la toute première victoire de sa carrière en Coupe du Monde et devient donc le cinquième skieur différent à remporter un slalom cette saison. Troisième de la première manche, il a réussi la deuxième manche parfaite pour s'imposer à domicile. C'est un autre Autrichien, Marco Schwarz, qui monte sur la troisième marche du podium, à 70 centièmes de Feller. En plus de Clément Noël, un autre Français a terminé dans le Top 10, en la personne d'Alexis Pinturault, qui est remonté de la 20eme à la 9eme place grâce à une très bonne deuxième manche, où il a pris plus de risques que dans la première, à l'image de ce piquet touché avec le ski, à la limite de l'enfourchement.

Pinturault accentue son avance



Cette neuvième place permet au skieur français de prendre 29 points supplémentaires au classement général de la Coupe du Monde, pour en compter 158 d'avance sur son rival Aleksander Aamodt Kilde. Manuel Feller prend quant à lui la tête du classement de la Coupe du Monde de slalom, avec un point d'avance sur Marco Schwarz. Clément Noël est sixième. Dimanche, c'est encore un slalom qui sera au programme à Flachau. Pour un sixième vainqueur différent ?







COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE FLACHAU (AUTRICHE)

Classement final - Samedi 16 janvier 2021

1- Manuel Feller (AUT) en 1'50"27

2- Clément Noël (FRA) à 0"43

3- Marco Schwarz (AUT) à 0"70

4- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"81

5- Linus Strasser (ALL) à 1"20

6- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 1"30

7- Dave Ryding (GBR) à 1"58

8- Luca Aerni (SUI) à 1"64

9- Alexis Pinturault (FRA) à 1"77

10- Tanguy Nef (SUI) à 1"81

...

13- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"92

...



Abandons : Kristoffer Jakobsen (SUE), Johannes Strolz (AUT), Manfred Moelgg (ITA)



Jamais deux sans trois pour Clément Noël ! Comme à Zagreb et à Adelboden la semaine dernière, le slalomeur de 23 ans a fini en tête de la première manche à Flachau (Autriche), qui remplace celui de Wengen, annulé en raison d'une augmentation du nombre de cas de coronavirus dans la station suisse. Mais après ses deux grosses déceptions en Croatie et en Suisse, où il avait fini septième puis huitième, le skieur vosgien espère enfin ne pas passer à côté de sa deuxième manche, qui débutera à 12h30. Parti avec le dossard 6, Noël a réussi à devancer de 23 centièmes le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag et de 25 l'Autrichien Manuel Feller. Le suspense promet d'être garanti en deuxième manche, puisque sept skieurs se tiennent en neuf dixièmes. Victor Muffat-Jeandet, qui avait fini deuxième de la première manche à Adelboden, a un peu déçu, en finissant treizième à 1"32, alors qu'Alexis Pinturault, très prudent et qui part désormais avec des dossards plus élevés (le 10 ce samedi) en raison de ses résultats moyens en slalom, a fini 20eme à 1"68. Ils espèrent remonter au classement, mais pour la victoire finale, les espoirs de la France, à la recherche de sa première victoire en slalom cette saison, reposeront sur Clément Noël. S'il résiste à la pression de fermer le portillon, cette fois-ci. Les deux "anciens", Julien Lizeroux et Jean-Baptiste Grange ne se sont en revanche pas qualifiés pour la deuxième manche.







COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE FLACHAU (AUTRICHE)

Classement de la 1ere manche - Samedi 16 janvier 2021

1- Clément Noël (FRA) en 54"87

2- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"23

3- Manuel Feller (AUT) à 0"25

4- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 0"44

5- Marco Schwarz (AUT) à 0"70

6- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0"81

7- Linus Strasser (ALL) à 0"87

8- Sandro Simonet (SUI) à 1"05

9- Fabio Gstrein (AUT) à 1"17

10- Christian Hirschbuehl (AUT) à 1"23

...

13- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"32

20- Alexis Pinturault (FRA) à 1"68

...

Non qualifiés pour la deuxième manche : Jean-Baptiste Grange (FRA), Julien Lizeroux (FRA), Jonathan Nordbotten (NOR), Simon Maurberger (ITA)...

Abandons : Théo Letitre (FRA), Daniel Yule (SUI), Alexander Khoroshilov (RUS), Alex Vinatzer (ITA), Giuliano Razzoli (ITA)...