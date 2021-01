Ski alpin - Slalom de Flachau (H) : Noël encore en tête

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE FLACHAU (AUTRICHE)

Classement de la 1ere manche - Samedi 16 janvier 2021

Clément Noël (FRA) en 54"87

Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"32

Alexis Pinturault (FRA) à 1"68

Jean-Baptiste Grange (FRA), Julien Lizeroux (FRA)

Théo Letitre (FRA),

Jamais deux sans trois pour Clément Noël ! Comme à Zagreb et à Adelboden la semaine dernière, le slalomeur de 23 ans a fini en tête de la première manche à Flachau (Autriche), qui remplace celui de Wengen, annulé en raison d'une augmentation du nombre de cas de coronavirus dans la station suisse. Mais après ses deux grosses déceptions en Croatie et en Suisse, où il avait fini septième puis huitième, le skieur vosgien espère enfin ne pas passer à côté de sa deuxième manche, qui débutera à 12h30.Le suspense promet d'être garanti en deuxième manche, puisque sept skieurs se tiennent en neuf dixièmes. Victor Muffat-Jeandet, qui avait fini deuxième de la première manche à Adelboden, a un peu déçu, en finissant treizième à 1"32, alors qu'Alexis Pinturault, très prudent et qui part désormais avec des dossards plus élevés (le 10 ce samedi) en raison de ses résultats moyens en slalom, a fini 20eme à 1"68. Ils espèrent remonter au classement, mais pour la victoire finale, les espoirs de la France, à la recherche de sa première victoire en slalom cette saison, reposeront sur Clément Noël. S'il résiste à la pression de fermer le portillon, cette fois-ci. Les deux "anciens", Julien Lizeroux et Jean-Baptiste Grange ne se sont en revanche pas qualifiés pour la deuxième manche.2- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"233- Manuel Feller (AUT) à 0"254- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 0"445- Marco Schwarz (AUT) à 0"706- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0"817- Linus Strasser (ALL) à 0"878- Sandro Simonet (SUI) à 1"059- Fabio Gstrein (AUT) à 1"1710- Christian Hirschbuehl (AUT) à 1"23...13-20-..., Jonathan Nordbotten (NOR), Simon Maurberger (ITA)...Daniel Yule (SUI), Alexander Khoroshilov (RUS), Alex Vinatzer (ITA), Giuliano Razzoli (ITA)...