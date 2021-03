Ski alpin - Slalom d'Are (F) : Shiffrin en tête, Vlhova perd gros

Le coup de tonnerre sur le slalom de #Are avec #PetraVhlova qui commet une grosse faute et s’en sort miraculeusement mais termine à près de 3 secondes dans cette première manche! @oliviercanton @flomasnada @Eurosport_FR #ChaletClub pic.twitter.com/fZCQbqWoYk

COUPE DU MONDE (F) / SLALOM D'ARE (SUEDE)

Classement final - Samedi 13 mars 2021

Nastasia Noens (FRA) à 2"06



Cet avant-dernier slalom de la saison, à Are en Suède, pourrait bien marquer un tournant dans cet exercice 2020-21 ! La leader de la Coupe du monde de slalom et du classement général, Petra Vlhova, est en effet en bien mauvaise posture à l'issue de la première manche.Vlhova, partie avec le dossard 4, a dû attendre le passage de 48 autres skieuses pour être certaine de finir dans le Top 30 et donc de participer à la deuxième manche. Elle partira en quatrième position de ce deuxième run qui débutera à 13h45, sur une piste quasi-parfaite, et pourra donc tenter d'effectuer une remontada pour gagner des places, et donc de gros points en vue des globes. A moins que la pression ne lui fasse commettre une nouvelle erreur... C'est donc Mikaela Shiffrin, le jour de ses 26 ans, qui refermera le portillon de cette deuxième manche, après avoir remporté la première assez largement. Partie avec le dossard 2, l'Américaine n'a pas fait de faute et a devancé de 19 centièmes la championne du monde Katharina Liensberger et de 68 l'Allemande Lena Duerr. A noter également la belle douzième place de la Française Nastasia Noens, même si l'écart avec Shiffrin est important : plus de deux secondes. Elle peut toutefois rêver de son premier Top 10 depuis deux ans.2- Katharina Liensberger (AUT) à 0"193- Lena Duerr (ALL) à 0"684- Wendy Holdener (SUI) à 0"925- Paula Moltzan (USA) à 1"466- Kristin Lysdahl (NOR) à 1"507- Kristina Riis-Johannessen (NOR) à 1"568- Michelle Gisin (SUI) à 1"689- Martina Dubovska (RTC) à 2"0010- Sara Hector (SUE) à 2"02...12-27- Petra Vlhova (SLQ) à 2"95...Sara Rask (SUE), Roni Remme (CAN),Meta Hrovat (SLO)...Thea Louise Stjernesund (NOR), Elsa Fermbaeck (SUE), Jessica Hilzinger (ALL)...